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Маскування під ЗСУ та сімейний підряд: скільки зараз коштує нелегальний виїзд за кордон

Правоохоронці ліквідували одразу три масштабні канали переправлення охочих до сусідніх країн із прайсом за послуги від 5 000 до 10 000 доларів. Ділки використовували військову форму для проїзду блокпостів, організовували запливи через річку та навіть залучали дружин як розвідниць на маршруті.
Маскування під ЗСУ для виїзду за кордон

ФОТО: з матеріалів слідства|

Гроші рахували "не відходячи від каси"

Валентин Ожго
logo16 жовтня, 10:40
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Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, оперативники спільно зі слідчими та СБУ провели масштабну операцію у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Загалом правоохоронці затримали шістьох осіб, а сімом фігурантам уже повідомили про підозру, за що їм світить до дев'яти років за ґратами з конфіскацією майна.


Легенда про полігон та військова форма

Найбільш креативно до справи підійшли організатори з Київщини, якими дистанційно керував 26-річний хлопець з-за кордону. Щоб безперешкодно проїжджати блокпости на шляху до Чернівців, водій переодягався у форму ЗСУ та видавав себе за чинного військовослужбовця.

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Пасажирів також екіпірували у камуфляж. За легендою, перевізник нібито віз бійців на полігон після самовільного залишення частини.

Такий трансфер до Румунії коштував 5 500 доларів, а за додаткову тисячу клієнтів обіцяли переправити далі до Угорщини. Одного з водіїв затримали якраз під час передачі готівки.

Заплив до Молдови за 10 тисяч доларів

У Вінницькій області 56-річний місцевий мешканець організував значно дорожчий маршрут. За 10 000 доларів з людини він гарантував доставку до кордону з Молдовою.

Гроші ділили між водіями: перший отримував 7 000 доларів за основний відрізок шляху, а другий забирав 3 000 доларів за підвезення безпосередньо до річки. Далі клієнти мали вплав дістатися сусідньої країни, де їм обіцяли допомогу з переїздом до Румунії.


Сімейний підряд на Одещині

На півдні країни незаконний трафік перетворили на родинний бізнес. Подружжя з Одеської області за 5 000 доларів бралося довезти чоловіків до невизнаного Придністров'я поза офіційними пунктами пропуску.

Чоловік особисто віз пасажирів, тоді як дружина їхала попереду на іншому авто. Вона виконувала роль розвідниці: перевіряла маршрут на наявність поліцейських блокпостів та прикордонних нарядів, оперативно попереджаючи чоловіка про небезпеку.

Ця схема дала збій за кілометр від державного кордону в Роздільнянському районі, де їхній автомобіль зупинили правоохоронці.

Під час обшуків у фігурантів усіх трьох схем вилучили не лише автомобілі та чорнову бухгалтерію, а й дві гранати, набої та холодну зброю.

Затримання та вручення підозри фігурантам справи за усіма трьома локаціями та епізодами. Фото: з матеріалів слідства

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