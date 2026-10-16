Маскування під ЗСУ та сімейний підряд: скільки зараз коштує нелегальний виїзд за кордон

Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, оперативники спільно зі слідчими та СБУ провели масштабну операцію у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Загалом правоохоронці затримали шістьох осіб, а сімом фігурантам уже повідомили про підозру, за що їм світить до дев'яти років за ґратами з конфіскацією майна.



Легенда про полігон та військова форма

Найбільш креативно до справи підійшли організатори з Київщини, якими дистанційно керував 26-річний хлопець з-за кордону. Щоб безперешкодно проїжджати блокпости на шляху до Чернівців, водій переодягався у форму ЗСУ та видавав себе за чинного військовослужбовця.

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Пасажирів також екіпірували у камуфляж. За легендою, перевізник нібито віз бійців на полігон після самовільного залишення частини.

Такий трансфер до Румунії коштував 5 500 доларів, а за додаткову тисячу клієнтів обіцяли переправити далі до Угорщини. Одного з водіїв затримали якраз під час передачі готівки.

Заплив до Молдови за 10 тисяч доларів

У Вінницькій області 56-річний місцевий мешканець організував значно дорожчий маршрут. За 10 000 доларів з людини він гарантував доставку до кордону з Молдовою.

Гроші ділили між водіями: перший отримував 7 000 доларів за основний відрізок шляху, а другий забирав 3 000 доларів за підвезення безпосередньо до річки. Далі клієнти мали вплав дістатися сусідньої країни, де їм обіцяли допомогу з переїздом до Румунії.



Сімейний підряд на Одещині

На півдні країни незаконний трафік перетворили на родинний бізнес. Подружжя з Одеської області за 5 000 доларів бралося довезти чоловіків до невизнаного Придністров'я поза офіційними пунктами пропуску.

Чоловік особисто віз пасажирів, тоді як дружина їхала попереду на іншому авто. Вона виконувала роль розвідниці: перевіряла маршрут на наявність поліцейських блокпостів та прикордонних нарядів, оперативно попереджаючи чоловіка про небезпеку.

Ця схема дала збій за кілометр від державного кордону в Роздільнянському районі, де їхній автомобіль зупинили правоохоронці.

Під час обшуків у фігурантів усіх трьох схем вилучили не лише автомобілі та чорнову бухгалтерію, а й дві гранати, набої та холодну зброю.

Затримання та вручення підозри фігурантам справи за усіма трьома локаціями та епізодами. Фото: з матеріалів слідства