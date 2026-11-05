Масове стеження за водіями під загрозою: суд поставив під сумнів законність дорожніх камер

Як повідомляє видання Transport Totaal, відповідач в особі нідерландської держави не зміг переконливо довести необхідність тотальної реєстрації транспортних засобів для розслідування кримінальних правопорушень.

Наразі в країні працює щонайменше 1176 комплексів ANPR. Вони цілодобово фіксують не лише номери, а й точний час, координати та фотографії кожної машини, що проїжджає повз.

Уся ця інформація осідає на серверах і зберігається упродовж чотирьох тижнів, залишаючись доступною для поліції та військової жандармерії.

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Держава стала відповідачем у суді

Гучний судовий процес проти держави ще з 2021 року веде правозахисна організація Privacy First. Там вважають такий підхід надмірним втручанням в особисте життя автомобілістів.

Судді дійшли висновку, що влада має надати чітку статистику, наскільки часто збережені бази номерів реально допомагають розкривати злочини.

Крім того, чиновникам доведеться пояснити, чому обрано саме чотиритижневий термін зберігання інформації та чому не можна обійтися менш радикальними методами контролю.

Захист приватності чи безпека

Служителі Феміди також вказали на відсутність двох критично важливих запобіжників у системі. По-перше, встановлення нових камер має контролюватися незалежними органами, а по-друге, доступ до архіву пересувань повинен надаватися виключно за попереднім рішенням судді.

Поточної практики, коли дозвіл на перегляд бази видає звичайний прокурор, виявилося недостатньо для захисту прав громадян.

"Держава повинна гарантувати, що масова реєстрація номерних знаків супроводжується належними правилами конфіденційності, – наголошується в матеріалах справи.

Цей юридичний прецедент викликав неабияке занепокоєння і в транспортному секторі, адже технологія розпізнавання номерів масово використовується муніципалітетами. Саме завдяки цим камерам місцева влада автоматично штрафує водіїв за несанкціонований в'їзд до екологічних зон та територій з нульовим рівнем викидів.

Хоча поточне рішення стосується виключно поліцейського використання камер, воно створює серйозний ризик для всієї системи автоматичного контролю доступу.

Наразі суд дав уряду Нідерландів останній шанс підготувати ґрунтовні докази своєї правоти, після чого буде винесено остаточний вердикт щодо законності такого стеження.