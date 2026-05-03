Масштабна мережа автокрадіжок у Нью-Йорку: збитки на 1,2 мільйона доларів торкнулися власників Honda та Toyota

Як пише Carscoops, обвинувальний акт містить рекордну кількість пунктів – 971. Слідство встановило, що замість дорогих суперкарів учасники угруповання зосереджувалися на популярних марках, таких як Honda та Toyota. Такий вибір пояснюється тим, що запчастини до цих авто мають величезний попит, їх легше транспортувати та майже неможливо відстежити на ринку перепродажу через відсутність серійних номерів.

Читайте також: На Закарпатті авто для ЗСУ продавали через TikTok, деякі – на запчастини

Злочинна схема працювала за чітким графіком: з опівночі до 5 ранку екіпажі пересувалися на викрадених автомобілях у пошуках нових цілей. Використовуючи громадські паркінги як тимчасові сховища, крадії демонтували деталі за лічені хвилини.

Статистика збитків та методи реалізації

За даними поліції, діяльність групи завдала значної шкоди мешканцям Нью-Йорка:

Викрадено 11 автомобілів.

Демонтовано щонайменше 69 каталітичних нейтралізаторів.

Знято колеса та шини зі 172 транспортних засобів.

Загальна вартість викраденого майна оцінюється в 1 201 689 доларів, а сума завданих збитків внаслідок пошкоджень авто склала ще 724 669 доларів. Під час обшуків правоохоронці виявили валізу з готівкою на суму понад 100 000 доларів, пов'язану з цією операцією.

Тіньовий онлайн-ринок

Успіх операції забезпечувала відсутність ідентифікаційного маркування на таких компонентах, як колеса чи каталізатори. Це дозволяло злочинцям оперативно реалізовувати “товар” через популярні онлайн-майданчики по всій території США. Використання масових автомобілів із легкознімними деталями дозволило групі тривалий час залишатися поза зоною особливої уваги, проте масштабний арешт поклав край цій багатомільйонній схемі.

Чому грабіжники викрадають каталізатори з автомобілів?

Популярність крадіжок каталітичних нейтралізаторів зумовлена дорогоцінними металами, що містяться всередині них. Для очищення вихлопних газів в їх конструкції застосовують родій, платину та паладій. Ці метали мають вищу ринкову вартість, ніж золото. Крім того, останнім часом вона поступово зростає.

Моделі Honda та Toyota стали ціллю злодіїв також тому, що в гібридних установках ДВЗ працює рідше, а отже каталізатор менше зношується, що збільшує їх цінність на переробці.