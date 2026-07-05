Масштабна погоня у Флориді: викрадений BMW M4 розколовся навпіл під час ДТП

Як з'ясувалося згодом, затримані пов'язані з масштабним злочинним угрупованням, що займалося викраденням елітних транспортних засобів. Як пише Carscoops, подія відбулася в серпні 2025 року, проте відеозапис інциденту став доступним громадськості лише зараз через його залучення до матеріалів судового розгляду.

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Погоня розпочалася після того, як законний власник білого BMW M4 виявив зникнення машини та скористався вбудованою системою GPS-стеження для визначення її місця розташування. Співробітники поліції виявили автомобіль у місті Лонгвуд. На той момент двоє зловмисників намагалися вручну підняти м'який дах кабріолета, одночасно виймаючи з салону чужі речі. Побачивши правоохоронців, чоловіки миттєво сіли в машину та втекли з місця події з опущеним верхом.

Щоб мінімізувати ризики на дорозі, наземні екіпажі помічників шерифа відмовилися від прямого агресивного переслідування та викликали на допомогу повітряну підтримку. Гелікоптер офісу шерифа округу Семінол почав безперервно відстежувати траєкторію руху BMW M4 зверху.

На кадрах видно, як викрадений спорткар хаотично маневрував серед щільного потоку транспорту, перетинав розділювальні смуги та виїжджав на газони. У певні моменти швидкість порушників сягала 210 км/год, причому відкрита кришка багажника створювала сильний супротив і діяла як аеродинамічне гальмо.

Момент аварії та ліквідація наслідків

Після нетривалого з'їзду з міжштатної автомагістралі Interstate 4, водій знову повернув на автостраду. Намагаючись обігнати попутні автомобілі по правому узбіччю, чоловік не впорався з керуванням на високій швидкості. BMW M4 повністю втратив зчеплення з покриттям, його занесло боком на газон, після чого транспортний бортом протаранив масивну бетонну опору дорожнього знака.

Сила удару була настільки потужною, що нагадувала вибух. Кабріолет розірвало на дві окремі частини, а уламки конструкції та агрегатів миттєво спалахнули. Камера гелікоптера зафіксувала, як вихлопна система відлетіла далеко на траву, а одне з помаранчевих шкіряних задніх сидінь опинилося посеред проїжджої частини автостради.

Попри повне руйнування кузова, обидва фігуранти справи залишилися живими, хоча й дістали серйозні травми. Коли наземні патрулі прибули безпосередньо до уламків, водій, якого ідентифікували як Д'Мавуко Фугар, усе ще перебував за кермом залишків передньої частини кабіни. Пасажир на ім'я Едрік Буш зумів самостійно вибратися та сховатися у лісосмузі неподалік. Його знайшли та затримали через 10 хвилин завдяки використанню тепловізійної камери на борту поліцейського гелікоптера.

Розкриття багатомільйонної схеми викрадень

Слідчі органи встановили, що Д'Мавуко Фугар та Едрік Буш є учасниками великої кримінальної мережі, яка діяла на території Центральної Флориди. За даними поліції, це угруповання відповідальне за викрадення щонайменше 33 розкішних автомобілів, загальна вартість яких перевищує 2 мільйони доларів.

Зловмисники також використовували знайдені в салонах кредитні картки власників для здійснення різноманітних фінансових махінацій. Загальні збитки від діяльності цієї групи правоохоронці оцінюють майже у 3 мільйони доларів. Як повідомив представник правоохоронних органів Шон Фіцджеральд, цілями злочинців ставали виключно дорогі преміальні моделі.

Серед викрадених машин значилися автомобілі марок BMW, Mercedes-Benz, а також Ferrari та Lamborghini. При цьому він звернув увагу на дивовижну безтурботність потерпілих: абсолютно в усіх 33 зафіксованих епізодах власники залишали ключі всередині своїх незачинених транспортних засобів, що значно полегшувало задачу зловмисникам.