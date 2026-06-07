Через тополиний пух згоріли 20 нових електромобілів Geely

Як пише CarNewsChina, пожежа сталася 30 травня. На опублікованих у мережі кадрах видно, як щільні ряди припаркованих машин миттєво охопило полум'я, а над територією стоянки піднявся густий чорний дим. На місце події оперативно прибули екстрені служби, зокрема загони пожежників та поліція, яким вдалося ліквідувати займання. За офіційними даними, внаслідок інциденту ніхто з людей не постраждав.

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Обставини події

За інформацією представників правоохоронних органів, правопорушником виявився 74-річний чоловік на прізвище Ван. Перебуваючи поблизу пішохідних доріжок та зон для прогулянок, він помітив великі скупчення пуху тополі. За допомогою звичайної кишенькової запальнички Ван підпалив частину волокон, помилково вважаючи, що такий спосіб допоможе швидко та ефективно очистити територію від сміття.

Через суху погоду та сильний поривчастий вітер вогонь миттєво вийшов з-під контролю людини та почав стрімко поширюватися. Полум'я швидко дісталося території прилеглої парковки і перекинулося на автомобілі. Поліція вже застосувала до Ванга примусові заходи кримінального покарання. Наразі триває офіційне слідство.

Юристи зазначають китайським профільним ЗМІ, що дії чоловіка підпадають під статтю про недбале спричинення пожежі. Залежно від фінальної оцінки масштабів завданих збитків, законодавство КНР передбачає за таке правопорушення покарання від кримінального арешту до тривалого тюремного ув'язнення.

Знищені автомобілі та їхній зв'язок із брендом Geely

Місцева влада у своїх офіційних звітах утрималася від оголошення конкретних марок та моделей постраждалої техніки, обмежившись лише описом, що згоріли 20 нових електрокарів, підготовлених до відвантаження. Проте на фотографіях і знімках з місця події чітко видно силуети машин.

Пропорції кузова, характерні елементи зовнішнього стилю та специфічні світлові прилади повністю відповідають дизайну нещодавно випущеного седана Geely Galaxy A7. Після сильної пожежі на стоянці залишилися лише повністю випалені металеві каркаси та елементи конструкцій. Офіційні відомства наразі не розголошують, для якого саме ринку призначалася ця партія автомобілів.

Порівняння з іншими інцидентами