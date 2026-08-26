Мати везла на скутері, син чекав біля кордону: на маршрутах до Молдови сімейний бізнес заробляв по 15 000 євро

Про ці епізоди з "виробничого процесу" розповіли у своїх релізах Хмельницька обласна прокуратура та Кам’янець-Подільське районне управління поліції.

Мати – за кермом скутера, син – біля кордону

Правоохоронці на Хмельниччині викрили незвичайний сімейний "бізнес": 42-річна жінка разом із 22-річним сином організували незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон.

З кожного "клієнта" до сімейного бюджету надходило по 15 тисяч євро. За даними слідства, жителі Чернівецької області підшукували охочих незаконно залишити Україну, інструктували їх та організовували доставлення до прикордонної з Молдовою території.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Схему викрили під час перевезення чергового "клієнта" з Кам’янця-Подільського. Жінка особисто везла чоловіка на скутері у бік кордону. Там на нього вже мав чекати її син, який повинен був забезпечити подальший незаконний перетин поза пунктом пропуску.

За 15 тисяч євро організатори обіцяли не лише доставити чоловіка до кордону, а й надати маршрут та інструкції для його переходу.

Матір та сина затримали. Обом повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Перевізник без "прав" отримав 7 років

На Львівщині тим часом суд виніс вирок іншому учаснику схеми незаконного виїзду. 26-річний мешканець Кіровоградщини забрав військовозобов’язаного у Львові та мав доправити його до готелю на Івано-Франківщині, де той планував зустрітися з іншими переправниками.

Дорогою водій пояснював пасажиру, як уникнути відстеження телефону, та переконував, що блокпости не стануть проблемою. За перевезення він отримав 20 500 грн.

До місця призначення вони не доїхали – чоловіка затримали правоохоронці. З'ясувалася цікава деталь: "перевізник" ніколи не отримував водійського посвідчення і вже неодноразово притягувався за керування без "прав".

Суд призначив йому 7 років ув’язнення з конфіскацією майна та на три роки заборонив займатися діяльністю, пов'язаною з перевезенням пасажирів.