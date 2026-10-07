Mazda готує абсолютно новий пікап BT-50: що відомо про брутального конкурента Toyota Hilux

Як повідомляє видання Carscoops із посиланням на австралійських колег з CarsGuide, керівництво бренду вже дало зелене світло новому проєкту. Керуючий директор Mazda в Австралії Вінеш Бхінді не став розкривати технічні характеристики, але запевнив, що робота над машиною триває повним ходом.

Головний дизайнер компанії Ейджі Кімото, який малював поточну версію вантажівки, також підігрів інтерес публіки. "Мені не дозволено багато говорити про майбутній продукт, але можу сказати – будь ласка, чекайте на нього з нетерпінням", – зазначив шеф-дизайнер.

З ким поділять платформу цього разу

Оскільки Mazda не має достатньо вільних ресурсів для самостійної розробки рамного пікапа з нуля, наступний BT-50 знову стане результатом партнерства. Наразі розглядаються два цілком реальні сценарії розвитку подій.

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Актуальна Mazda BT-50

Перший варіант – продовження співпраці з Isuzu та побудова новинки на базі наступної генерації D-Max. Другий, більш радикальний шлях – розширення колаборації з китайським гігантом Changan, який вже має у своєму арсеналі пікап Hunter K50 з інноваційною силовою установкою.

Преміум у кабіні та гібриди під капотом

Незалежно від обраного донора, японці обіцяють підтягнути зовнішність вантажівки до свого фірмового стилю з гострою світлодіодною оптикою та рельєфними формами. Крім того, інтер'єр зроблять значно багатшим, адже весь модельний ряд марки зараз впевнено крокує у преміум-сегмент.

Щодо двигунів, то повністю електричної версії найближчим часом не передбачається. Дизель нікуди не зникне, проте ринок диктує свої умови, тому електрифікація неминуча. Якщо партнером залишиться Isuzu, пікап може отримати м'який дизельний гібрид, а от союз із Changan відкриває шлях до створення гібрида зі збільшеним запасом ходу.

Історія: як змінювався BT-50