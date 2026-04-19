Mazda MX-5 перетворили на стильний ретро-родстер, що ніби створений для Minecraft

Як пише Carscoops, засновник компанії Тім Даттон повертається на ринок “кіт-карів” після 37 років перерви із новою моделлю – Dutton Phaeton 5. Цей автомобіль дозволяє перетворити вживану Mazda MX-5 NC на легкий родстер, що за духом нагадує класичні британські спорткари.

Технічна база: надійність від Mazda

На відміну від попередніх проектів Dutton, які базувалися на застарілих компонентах Ford Escort, новий Phaeton 5 використовує перевірені компоненти японського виробника. Це означає, що під стильним ретро-кузовом приховано:

Надійне шасі від Mazda;

2,0-літровий атмосферний чотирициліндровий двигун, який гарантує чесну віддачу та прогнозовану керованість;

Простоту обслуговування, притаманну японському родстеру.

Дизайн: ретро-естетика з характером

Dutton Phaeton 5 не намагається копіювати зовнішність “донора” – жодна зовнішня панель кузова не запозичена у Mazda. Натомість автомобіль отримав оригінальний “акулячий ніс”, масивну решітку радіатора, круглі фари та характерні вирізи замість повноцінних дверей.

Візуально родстер нагадує екстремально модифікований Caterham 7, створюючи унікальний образ, який виділяється в будь-якому потоці. Екземпляр на фото виконаний у яскравому лаймовому кольорі з контрастними чорними дисками та червоними гальмівними супортами, що підкреслюють його спортивний характер.

Вартість та варіанти складання

Dutton пропонує два шляхи для майбутніх власників:

Самостійне складання: комплект для переобладнання Mazda MX-5 коштує 9 990 фунтів стерлінгів (приблизно 13 500 доларів). Додатково можна замовити тканинний дах та бічні екрани за 1 200 фунтів стерлінгів (близько $1 600).

комплект для переобладнання Mazda MX-5 коштує 9 990 фунтів стерлінгів (приблизно 13 500 доларів). Додатково можна замовити тканинний дах та бічні екрани за 1 200 фунтів стерлінгів (близько $1 600). Заводська версія: така модель Phaeton 5 обійдеться приблизно у 14 300 фунтів стерлінгів (близько 19 300 доларів США), включаючи ПДВ.

Dutton Phaeton 5 – це ідеальне рішення для тих, хто мріє про емоційний спорткар у дусі Caterham, але цінує надійність японської інженерії та має обмежений бюджет.