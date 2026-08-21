Mazda не відмовляється від роторного двигуна: новий патент може підвищити його ефективність

Патент, на який звернув увагу CarBuzz, стосується системи EGR для роторного двигуна. Її завдання полягає у поверненні частини вихлопних газів у впускну систему, що дозволяє знижувати температуру згоряння та, відповідно, зменшувати утворення певних шкідливих викидів. Для Mazda така технологія може мати особливе значення, оскільки роторні двигуни мають проблеми ефективності та високої температури роботи.

Mazda розробила двоканальну систему випуску

Запропонована конструкція використовує два окремі канали для відведення вихлопних газів. Бічний випускний отвір відкривається раніше під час робочого циклу та направляє гази до турбокомпресора. Інший, периферійний отвір відкривається пізніше. Завдяки цьому температура газів, які проходять через нього, вже нижча. Саме цей потік Mazda пропонує використовувати для системи EGR.

Відпрацьовані гази направляються до охолоджувача EGR через спеціальний канал, інтегрований безпосередньо у боковий корпус роторного двигуна. При цьому канал проходить поруч із внутрішнім контуром охолодження силового агрегату, що додатково допомагає знизити температуру газів. Завдяки такому рішенню Mazda може використовувати компактніший охолоджувач EGR, не втрачаючи необхідної ефективності системи.

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Чому роторному двигуну потрібна ефективніша EGR

Роторні двигуни мають конструктивні особливості, які ускладнюють боротьбу за економічність. Однією з проблем є необхідність працювати з відносно багатою паливною сумішшю. Додаткове паливо допомагає контролювати температуру згоряння та захищати компоненти двигуна, але водночас негативно впливає на витрату пального та рівень викидів. Повернення охолоджених вихлопних газів у впускний тракт дозволяє знижувати температуру згоряння без необхідності збагачувати паливну суміш у такій мірі.

У перспективі це може дозволити роторному двигуну працювати ближче до стехіометричного співвідношення повітря та палива навіть під високим навантаженням. Водночас компактне компонування системи EGR особливо важливе для роторної конструкції, де простір навколо силового агрегату обмежений.

Mazda продовжує розвивати роторний двигун

Нова патентна заявка є черговим свідченням того, що Mazda не відмовилася від технології, яка стала однією з головних особливостей бренду. Останнім прикладом її сучасного використання став роторний двигун у Mazda MX-30. Там він працює не безпосередньо як основне джерело тяги, а як генератор для збільшення запасу ходу електромобіля.

Історія роторних двигунів Mazda почалася ще на початку 1960-х років, коли компанія створила окремий дослідницький напрям для роботи над цією технологією. У 1967 році Mazda представила Cosmo Sport 110S із двороторним силовим агрегатом. Компанія продовжувала використовувати роторні двигуни у своїх автомобілях протягом наступних десятиліть. Однією з найвідоміших моделей стала RX-8, виробництво якої завершилося у 2012 році.

Роторний двигун Mazda може отримати нове життя