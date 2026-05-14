Mazda переглядає стратегію: компанія скорочує витрати на електромобілі та фокусується на гібридах

Під час звітної конференції 12 травня генеральний директор Mazda Масахіро Моро повідомив, що компанія знову відкладає випуск свого першого масового електромобіля нового покоління, пише Motor1. Раніше очікувалося, що новинка з'явиться у 2027 або 2028 році, проте наразі терміни зміщено щонайменше на 2029 рік.

У зв'язку з цим Mazda суттєво скорочує бюджет на розробку електрокарів. Замість запланованих 12,5 мільярдів доларів, інвестиції до 2030 року становитимуть близько 7,5 мільярдів доларів. Компанія також переглянула прогнози продажів: очікується, що до кінця десятиліття частка електромобілів у загальному обсязі реалізації становитиме лише 15% (близько 200 000–250 000 одиниць на рік), хоча раніше цей показник прогнозували на рівні 25–40 відсотків.

Пріоритет на гібридні силові установки

Натомість бренд вирішив зосередити зусилля на розвитку гібридних моделей, де спостерігається стабільно високий попит та краща прибутковість. Наразі Mazda успішно використовує технології Toyota у моделі CX-50 Hybrid, проте паралельно працює над власними розробками.

Найближчим часом планується вихід гібридної версії популярного кросовера CX-5, оснащеного фірмовою установкою Mazda. Окрім того, виробник підтвердив повернення компактної моделі CX-3, яка, за попередніми даними, також отримає гібридний силовий агрегат. Така стратегія дозволить компанії плавно адаптуватися до ринкових умов без фінансових потрясінь, з якими зіткнулися агресивніші гравці ринку.

Ринковий прагматизм