Mazda відмовляється відмовлятись від бензину: японці готують абсолютно новий мотор Skyactiv-Z

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Про це в інтерв'ю виданню Car Magazine розповів керівник відділу планування продуктів Mazda Europe Моріц Освальд. За його словами, компанія не збирається "вбивати" двигуни внутрішнього згоряння вже незабаром, адже бензинові та дизельні агрегати залишаються надзвичайно актуальними на глобальному ринку.
Японці обрали шлях мультирішень: замість того, щоб робити ставку на електромобілі, вони хочуть пропонувати правильний двигун для конкретного покупця. Mazda розуміє, що світ не є єдиним ринком з однаковими потребами, тому не змушує всіх примусово пересідати на електрокари.
Новий мотор Skyactiv-Z: що відомо
Головним козирем японців у боротьбі за життя ДВЗ стане новий двигун Skyactiv-Z. Це 2,5-літровий атмосферний чотирициліндровий мотор, який дебютує на популярному кросовері CX-5 вже наприкінці 2027 року.
Mazda CX-5 2026
Він працюватиме в парі з першою гібридною системою власної розробки Mazda. Інженери обіцяють вищу теплову ефективність та ширший робочий діапазон порівняно з нинішніми Skyactiv-G та Skyactiv-X.
Які компанії також не планують прощатися з ДВЗ?
- Mazda не самотня у своєму прагматичному підході. Схожої стратегії дотримуються BMW та Toyota, які також залишають простір для маневру замість сліпої віри виключно в електромобілі.
- Багато інших брендів, які раніше гучно обіцяли повністю відмовитися від бензину до 2030 року, зараз тихо переглядають свої плани.
- При цьому Mazda не ігнорує тренди: компанія вже випустила електромобілі 6e та CX-6e, які нещодавно отримали оновлення.