Як повідомляє Головний сервісний центр МВС, відомство продовжує системно адаптувати свої філії до викликів воєнного часу. Наразі 29 підрозділів по всій країні переходять до захисних споруд лише у разі оголошення небезпеки, тоді як ще вісім установ мають встановлені поруч модульні укриття.

Окрему увагу приділили майбутнім водіям, для яких обладнали спеціальні екзаменаційні класи безпосередньо під землею. На сьогодні теорію в укриттях можна скласти у 18 філіях, де розгорнуто загалом 102 безпечні робочі місця.



Найбільше таких локацій зосереджено у Харківській, Полтавській та Сумській областях, де працюють 10 центрів на 61 місце. У Києві наразі функціонують дві підземні екзаменаційні кімнати, а в Дніпропетровській та Запорізькій областях – три.

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Всього в Україні функціонує 141 сервісний центр.

Як працює сервіс після сирени

Щойно лунає сигнал повітряної тривоги, обслуговування в основному залі миттєво призупиняється. Адміністратори повертають відвідувачам їхні документи, після чого весь персонал та клієнти організовано спускаються до сховища.

Щоб відновити повноцінний прийом під землею, фахівцям потрібно орієнтовно 15–20 хвилин. Цей час необхідний для налаштування комп'ютерної техніки та повторної авторизації в державних інформаційних системах.

Самі ж укриття облаштовані не лише робочими столами адміністраторів, а й електронними табло та системами голосового оповіщення. Там, де дозволяє простір, додатково встановлені термінали самообслуговування.

Представники відомства наполегливо просять водіїв не залишатися просто неба чи в припаркованих автомобілях біля будівлі. "Одразу прямуйте до найближчого укриття заради власної безпеки", – наголошують у пресслужбі.

Корисні поради для водіїв

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, автомобілісти можуть заздалегідь дізнатися формат роботи конкретної філії. Під час бронювання талона онлайн у системі Е-запис варто звертати увагу на текстові підказки біля назви установи, які вказують, чи надаються послуги в укритті.

Також раніше ми писали, що водіям слід уважно готувати документи перед візитом до МВС. Найчастіше людям відмовляють в обслуговуванні через прострочені паспорти, відсутність оригіналів довідок або розбіжності в персональних даних після зміни прізвища.