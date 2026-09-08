Mercedes – на тата, Nissan – на сестру: у експосадовця Львівського ТЦК конфіскують елітні авто

Як повідомляє пресслужба САП, відповідний позов уже направлено до Вищого антикорупційного суду. Прокурори з'ясували, що упродовж 2021–2023 років полковник активно скуповував майно, але офіційно реєстрував його на близьких родичів.

Звісно, найбільший інтерес для автомобілістів становить автопарк фігуранта. За даними слідства, посадовець обзавівся преміальним позашляховиком Mercedes-Benz GL 350 CDI та компактним кросовером Nissan Juke.

Полковник з дружиною користувалися "чужими" машинами

Щоб не привертати зайвої уваги, машини завбачливо оформили на батька та сестру військового. Проте фактично за кермом цих автомобілів їздив сам експосадовець та його дружина.

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Окрім машин, до списку сумнівних активів потрапили земельна ділянка та житловий будинок. Цю нерухомість традиційно для таких схем зареєстрували на тещу.

Аналіз доходів родини показав, що легальних грошей на такі покупки просто не було. Наразі ВАКС уже наклав арешт на все згадане майно загальною вартістю понад 7,4 мільйона гривень, тож продати чи переоформити його не вийде.

Схожі схеми не працюють

Нагадаємо, що переписування елітних авто на родичів – популярна, але вже неефективна практика. Раніше ми писали про начальника пожежно-рятувальної частини ДСНС Харківщини, який оформив на маму розкішний Toyota Land Cruiser 200. Цей позашляховик вартістю понад 3 мільйони гривень також опинився під арештом.

Начальник Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції записав на доньку Land Rover Vogue 2021 року випуску вартістю 3,29 млн грн, хоча довести ці статки в суді не зміг.

Схожа доля спіткала й статки народного депутата, прізвище якого не названо, недостатніми для придбання трьох розкішних автомобілів. Транспорт формально був оформлений на інших осіб. Вищий антикорупційний суд визнав активи необґрунтованими та постановив стягнути їх вартість (7 255 976 гривень) в дохід держави.

У першого заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури частиною неправомірної вигоди став автомобіль Tesla Model X P100D, також записаний на підставну особу. А начальник Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, прізвище та звання також не називається, а лише констатується факт, записав на дружину автомобіль Toyota Land Cruiser 2022 року (3,3 млн грн).

Цей список можна продовжувати ще добрим десятком описаних редакцією Авто24 тільки в нинішньому році схожих випадків.