Mercedes-AMG готує трекового монстра CLE 63 Mythos із V8 за мільйон доларів

Як повідомляє авторитетне видання Motor1, підрозділ Mercedes-AMG готує до випуску ультраексклюзивне купе CLE 63 Mythos. Цей автомобіль стане другою моделлю в елітній лінійці Mythos після радикального спідстера SL PureSpeed і запропонує клієнтам глибоко перероблений аеродинамічний кузов та надпотужний двигун V8. Інженери з Аффальтербаху працюють на повну потужність, щоб створити одну з найексклюзивніших моделей бренду за останні роки.

Повернення до великих об'ємів стало прямою реакцією німецького бренду на критику ринку та власних фанатів. Після нищівної критики та провальних продажів нового C 63 S E Performance, який отримав важку чотирициліндрову гібридну установку, заможні клієнти просто відмовилися купувати спорткар без фірмового звуку та характеру. Керівник AMG Міхаель Шібе офіційно визнав втрату лояльної аудиторії та оголосив про масштабне повернення V8 у модельний ряд, про що детально пише The Supercar Blog.

Яким буде новий V8?

Варто чітко розділяти дві майбутні машини: стандартний серійний CLE 63 V8, який вийде великим тиражем для конкуренції з BMW M4, та лімітований трековий CLE 63 Mythos. Під капотом останнього розмістять абсолютно новий 4,0-літровий бітурбований двигун під кодовою назвою M177 Evo. Його головна інженерна особливість – використання плоского колінчастого вала (flat-plane crank), що раніше було прерогативою виключно суперкарів рівня AMG GT Black Series.

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Цей технічний нюанс кардинально змінить характер машини. Новий V8 звучатиме зовсім не так, як класичні "булькаючі" мотори від AMG минулих років з хрестоподібним колінвалом. Звук стане набагато вищим, різкішим і верескливішим, нагадуючи скоріше італійські Ferrari або американський Mustang GT350, до чого старій гвардії шанувальників марки доведеться звикати.

Перехід на плоский колінвал став не лише гонкою за потужністю, а й вимушеним кроком для виживання двигунів внутрішнього згоряння в сучасних реаліях. Керівник відділу розробки двигунів Mercedes Олівер Фольрат пояснив, що жорсткі екологічні норми Euro 7 вимагають роботи на стехіометричній суміші під будь-яким навантаженням. Рівномірний порядок запалювання плоского колінвала дозволяє оптимізувати випускні потоки та ефективність каталізаторів, роблячи мотор значно чистішим без втрати віддачі, зазначає Mercedesblog. Збиратимуть ці унікальні агрегати вручну за традиційним принципом "One Man, One Engine" на головному заводі в Аффальтербаху.

За інформацією CarBuzz, генеральний директор Mercedes-Benz Ола Калленіус підтвердив три рівні форсування нового V8. Якщо базова цивільна версія для оновленого S-Class видає 530 кінських сил, то для лінійки Mythos готують екстремальну модифікацію. Очікується, що потужність купе перевищить 641-650 кінських сил і може навіть наблизитися до показників попереднього GT Black Series, перетворюючи новинку на справжній безкомпромісний суперкар.

Така колосальна потужність вимагає відповідного охолодження. Останні шпигунські знімки з тестів у Німеччині, опубліковані Carscoops, зафіксували, що інженери поспіхом змінили конструкцію капота прямо під час випробувань. На ньому з'явився гігантський відкритий повітрозабірник, оскільки високообертовий мотор потребує колосального об'єму повітря. Задня частина кузова отримала масивне антикрило, абсолютно нетипове для звичайних дорожніх купе, та агресивні вертикально розташовані патрубки вихлопної системи.

Щоб досягти еталонної керованості на треку, розробники пішли на радикальне зниження ваги. Автомобіль отримає значно менше шумоізоляції, надміцні карбон-керамічні гальма в базовій комплектації та легкі ковані диски. Видання Jalopnik підтверджує ймовірне повне видалення заднього ряду сидінь, що остаточно перетворить розкішне купе на суворий двомісний інструмент для встановлення рекордів з великою кількістю вуглецевого волокна в конструкції кузова.

Чи готують рекорд на Нюрбургрингу?

Про серйозність трекових амбіцій свідчить і той факт, що у липні 2026 року Mercedes-AMG індивідуально орендував Північну петлю Нюрбургрингу після її офіційного закриття. Зазвичай такі приватні сесії проводяться виключно для спроби встановлення офіційного рекорду кола. Ціль німецької марки – побити час 6:43.300 для задньопривідних серійних авто, який зараз утримує Porsche 911 GT2 RS з пакетом Manthey.

Ексклюзивність CLE 63 Mythos буде безпрецедентною. За даними Autoblog, фінальний дизайн та характеристики вже показали обраним дилерам та топ-колекціонерам у США та Канаді на закритих заходах. Увесь запланований тираж із 30 екземплярів фактично розпроданий за попередніми замовленнями. Це ідеально вписується у філософію родини Mythos: створювати машини для дуже вузького кола клієнтів на самій вершині модельної лінійки.

Такий лімітований випуск неминуче вплине на прайс. Враховуючи, що попередня модель серії Mythos коштувала близько мільйона доларів, ціна нового купе гарантовано перевищить цю позначку, маючи величезну націнку порівняно зі звичайними версіями CLE, про що свідчать аналітики GTspirit. Цей автомобіль стане не просто черговою новинкою, а справжнім колекційним шедевром, що символізує епоху великих моторів. Нагадаємо, раніше ми писали про те, як європейські автовиробники змушені масово коригувати свої стратегії електрифікації через різке падіння попиту на батарейні машини серед покупців преміального сегмента.