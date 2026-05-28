Mercedes-AMG відкрила прийом замовлень на новий GT 4-Door Coupé: яка ціна

На старті продажів покупцям запропонують дві версії – AMG GT 55 4-Door Coupé та AMG GT 63 4-Door Coupé.

Силова установка автівки складається з трьох електромоторів: двох на задній осі та одного спереду. Сукупна віддача системи сягає 860 кВт або 1169 к.с. Завдяки цьому вона здатна розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,1 секунди, а до 200 км/год – за 6,4 секунди. Максимальна швидкість з пакетом AMG Driver’s Package становить 300 км/год.

Зарядка до 600 кВт: понад 460 км запасу ходу за 10 хвилин

Новий Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé отримав високопродуктивну батарею з акцентом не лише на пікову потужність, а й на стабільну віддачу під час інтенсивної експлуатації. Модель підтримує зарядку потужністю до 600 кВт, що наразі є одним із найвищих показників серед серійних електромобілів. За даними компанії, лише за 10 хвилин можна поповнити запас ходу більш ніж на 460 км. Цикл зарядки від 10 до 80% займає приблизно 11 хвилин.

Попри повністю електричну силову установку, Mercedes-AMG вирішила зберегти характер традиційних моделей бренду. У режимі AMGFORCE S+ новинка імітує звучання двигуна V8, а також створює тактильний ефект перемикання передач із короткочасним перериванням тяги. Окрім цього, цифрова панель приладів змінює оформлення на стилізований інтерфейс, характерний для спортивних моделей AMG із бензиновими моторами.

Активна аеродинаміка та налаштування для треку

Новий GT 4-Door Coupé отримав активні аеродинамічні елементи, які автоматично змінюють конфігурацію залежно від режиму руху.Для водіїв, орієнтованих на трек-дні, передбачено систему AMG RACE ENGINEER, яка дозволяє детально налаштовувати реакції автомобіля, тягу та поведінку в поворотах. Також доступний пакет AMG DYNAMIC PLUS, що включає: активну підвіску, систему стабілізації кренів, режим Race та телеметрію.

Багатий перелік опцій та преміальне оснащення

Mercedes-AMG підготувала широкий список додаткового обладнання для персоналізації моделі. Серед доступних опцій:

аудіосистема Burmester High-End 4D на 1610 Вт із 30 динаміками;

панорамний дах SKY CONTROL із регульованою прозорістю та підсвіченим логотипом AMG;

карбоновий дах;

спортивні сидіння AMG Performance із функцією масажу;

пакет AMG Night із декоративними елементами Dark Chrome;

карбонові вставки в салоні.

Окремо доступний пакет AMG Performance Charging із додатковим охолодженням силової установки та підтримкою зарядки до 600 кВт.

Ціни нового Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Стартова ціна нового Mercedes-AMG GT 55 4-Door Coupé у Європі становить від 154 700 євро. Водночас версія AMG GT 63 4-Door Coupé коштуватиме від 196 350 євро.

