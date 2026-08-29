Mercedes-Benz G-Class гниє просто на вулиці: у Відні створили дуже дивну "машину"

У центрі Відня на газоні біля Кунстгалле з'явився, мабуть, один із найдивніших "геліків" в історії. Він має знайомий силует легендарного позашляховика, але їздити на ньому не вийде.

Це – масштабна скульптура Maaaaaash!, яку створила німецька художниця Фольке Кобберлінг. І найцікавіше тут навіть не те, з чого зроблений цей автомобіль. Він спеціально створений так, щоб розкластися.

І жителі Відня, як пише heute.at, мають змогу не тільки побачити поетапний занепад й руйнацію, але й задуматися над екологічними проблемами сьогодення, бо в міському середовищі практично не лишилося місця щедротам природи.

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G-Class без металу

Скульптура позашляховика виконана у масштабі 1:1, тому здалеку її легко прийняти за справжній автомобіль. Однак замість сталі, алюмінію та пластику тут – джут (рослинне волокно), вовна, целюлоза, глина, дерево, земля та пшениця.

Ось так G-Class виглядав весною всього через кілька днів після створення.Фото: сайт kulturblogger.com

Силового агрегата V8 під капотом, звичайно, теж немає. Та й від самого капота в його звичному автомобільному розумінні невдовзі нічого не залишитися – осінь з її дощами риску підведе.

Матеріали спеціально підібрали так, щоб конструкція поступово руйнувалася під впливом погоди та природи.

Процес розвалювання вже пішов

Інсталяцію встановили у Відні навесні 2026 року. Через кілька місяців процес руйнування вже став добре помітний.

Частина капота обвалилася, передня частина деформувалася, глина вкрилася тріщинами, пошкодилися колісні арки, а ззаду відпав чохол запасного колеса.

На кузові добре видно незвичайні матеріали, з яких створили скульптуру. Фото: Томаш Окуровський

Це не декоративний ефект і не штучно нанесена "патина". G-Class буквально розкладається просто на очах у перехожих. І саме тому фотографії цієї машини стають дедалі цікавішими: кожен новий кадр показує вже трохи інший автомобіль.

Чому саме G-Class?

Вибір моделі – дуже символічний. Mercedes G-Class десятиліттями асоціюється з міцністю, довговічністю та здатністю пережити практично все. Його квадратний кузов став одним із найбільш впізнаваних автомобільних силуетів у світі.

Ця скульптура перевертає логіку руху: в перших числах квітня Geländewagen став частиною мегаполіса й жителі Відня мали змогу відслідковувати зміну від краси до поступового занепаду. Фото: сайт heute.at

У своїй роботі художниця фактично перевернула цю ідею догори дриґом. Замість автомобіля, який переживе десятиліття, вона створила G-Class, якому відведено приблизно один рік чи навіть менше.

Після цього він має повернутися в навколишнє середовище і, як пише moto.pl, настане biodegradacia.

Капот уже частково обвалився – природний процес руйнування скульптури триває (вгорі), та й від чохла запасного колеса залишилося небагато (внизу). Фото: Томаш Окуровський

Протест проти автомобілів – через автомобіль

За ефектним зовнішнім виглядом скульптури стоїть цілком конкретна ідея. Кобберлінг використовує автомобіль як символ надмірного споживання ресурсів, захоплення міського простору та залежності сучасного суспільства від машин.

Тому місце для скульптури теж обрали невипадково. Величезний "позашляховик" стоїть не на парковці, а просто на газоні в центрі Відня.

Cкульптура з біологічних матеріалів, створена художником Фольке Кьобберлінгом у рамках Віденської кліматичної бієнале. Розкішний позашляховик повільно розкладається під відкритим небом і буквально знову стає частиною природи. Символ статусу перетворюється на компост (див. відео нижче).

І виглядає це так, ніби автомобіль буквально забрав собі ще одну частину громадського простору. Скульптура навмисно розміщена у громадському просторі – поруч із культурними та туристичними об'єктами Відня.

Під впливом кліматичних перепадів температур, опадів, автомобільної сажі викидів крихка інсталяція поступово розтріскується, руйнується і дуже сумнівно, що вона переживе зиму. Фото: Томаш Окуровський

Найдивніший G-Class у світі?

Можливо, так. Він не має двигуна, не може проїхати жодного метра і навряд чи переживе наступну осінь з зимою у своєму нинішньому вигляді.

Однак місія цього "геліка" визначна, оскільки G-Class чудово виконує іншу функцію – змушує людей зупинитися та подивитися на автомобіль зовсім інакше.

І є в цій історії певна іронія. Mercedes G-Class створювали як автомобіль, здатний пережити найскладніші умови. А у Відні створили його копію, головна мета якої – якомога красивіше розсипатися.