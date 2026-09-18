Mercedes-Benz G-Class перетворили на військову платформу для армії Великої Британії

На виставці DVD 2026 у Великій Британії Rheinmetall UK та Mercedes-Benz UK показали нові Timber Wolf і Silver Wolf. Як повідомили компанії, вони стали продовженням сімейства Team Wolf, до якого вже входять Shadow Wolf і Caracal, а в основі всієї лінійки лежить військова платформа Mercedes-Benz G-Class.

Один G-Class для різних завдань

Ідея Team Wolf полягає у створенні не окремих машин під кожне завдання, а цілої родини техніки зі спільною базою. На одній платформі планують будувати машини для перевезення військових, управління, евакуації, забезпечення та інших спеціальних завдань.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Такий підхід має спростити обслуговування техніки, підготовку екіпажів і постачання запасних частин. Для армії це також означає меншу кількість різних типів машин у парку.

Базою для Team Wolf став Mercedes-Benz G-Class для рятувальних та спеціальних операцій. Mercedes-Benz відповідає за перевірену автомобільну платформу, а Rheinmetall інтегрує військове обладнання та системи відповідно до конкретного призначення машини.

Це вже не перша військова версія G-Class. Наприклад, Mercedes G-Class використовували як основу для мобільного комплексу боротьби з дронами, а раніше на базі "Геліка" створювали навіть важчі спеціалізовані армійські автомобілі.

Timber Wolf і Silver Wolf доповнили сімейство

Нові Timber Wolf та Silver Wolf покликані розширити можливості Team Wolf. При цьому компанії наголошують не стільки на окремих машинах, скільки на спільній архітектурі всієї родини.

До складу Team Wolf входить і Caracal, який Rheinmetall розробив спільно з Mercedes-Benz та Armored Car Systems. Auto24 вже писав про армійський Caracal, який отримав можливість працювати на синтетичному паливі. Ще раніше ми розповідали про замовлення Німеччини та Нідерландів на 3058 таких машин.

Саме поява кількох машин на одній базі має стати головною перевагою Wolf Pack. Їхні системи, елементи підготовки та технічного обслуговування мають бути максимально уніфікованими.

G-Class уже давно працює у військових

Для Mercedes-Benz військове використання G-Class далеко не нове. Позашляховик десятиліттями використовують різні армії, а сама конструкція добре підходить для створення спеціалізованих версій.

Наприклад, Auto24 писав про те, як Данія почала замінювати старі армійські позашляховики новими Mercedes-Benz G350. А ще раніше ми показували військовий Mercedes-Benz G-Wagon MRV 6.2, який суттєво відрізнявся від цивільного G-Class.

Нинішня концепція Team Wolf фактично розвиває цю ж ідею, але вже на рівні цілого сімейства військових машин.

До половини комплектуючих хочуть виробляти у Великій Британії

Окремий акцент Rheinmetall UK та Mercedes-Benz UK роблять на британському виробництві. Інтеграцію, інженерні роботи та подальшу підтримку техніки планують здійснювати у Великій Британії на підприємстві Rheinmetall BAE Systems Land у Телфорді.

Team Wolf розраховує довести частку британського вмісту до 50%. У програму планують залучити близько 30 місцевих постачальників, серед яких будуть і невеликі та середні підприємства.

Для британської армії це означає не лише отримання нових автомобілів, а й створення власної виробничої та сервісної бази, яка зможе підтримувати парк протягом усього терміну експлуатації.

Машини розраховані щонайменше на 20 років служби

Team Wolf передбачає не просто поставку автомобілів, а повний цикл їхньої підтримки. Rheinmetall UK та Mercedes-Benz UK планують забезпечувати техніку протягом понад 20 років.

При цьому конструкція сімейства має дозволяти модернізувати машини в майбутньому та встановлювати нові системи без необхідності повністю міняти автомобільну платформу.

Саме це, за задумом розробників, дозволить британській армії отримати єдине сімейство техніки, яке можна адаптувати до різних завдань у міру зміни вимог.