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Mercedes-Benz готує нову версію кабріолета SL для тих, кому не потрібен AMG чи Maybach

Німецький автовиробник офіційно підтвердив вихід третьої, орієнтованої на комфорт модифікації родстера SL, яка дебютує наступного року. Новинка отримає класичний логотип бренду та займе нішу між безкомпромісно спортивними версіями від AMG та розкішними виконаннями Maybach.
Mercedes-Benz випустить нову комфортну версію родстера SL

ФОТО: Motor1|

Mercedes-Benz готує ще один SL

Данило Северенчук
logo12 листопада, 17:45
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Як повідомляє видання Motor1, про розширення сімейства розповів генеральний директор компанії Ола Келленіус під час церемонії нагородження "Золоте кермо" у Берліні. За його словами, свіжа модифікація не замінить існуючі варіанти, а продаватиметься паралельно з ними, пропонуючи водіям більш розслаблений досвід водіння.

"З новим Mercedes-Benz SL наша родина зростає ще на одну модель", – Ола Келленіус, генеральний директор компанії. Він підкреслив, що автомобіль має поєднувати впевнену динаміку, високий рівень комфорту та особливі враження від поїздки з відкритим дахом.

Власний стиль та відмова від базових моторів

Судячи зі шпигунських фотографій закамуфльованого прототипу, комфортна версія отримає власне "обличчя". На відміну від агресивної решітки у моделей AMG або масивного передка Maybach, стандартний SL матиме лаконічніший бампер із традиційною трипроменевою зіркою та ходовими вогнями у формі зірок.

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Що стосується технічної частини, то інсайдери прогнозують серйозні зміни під капотом. Очікується, що німці відмовляться від базового чотирициліндрового двигуна у версії SL 43, натомість розглядається можливість встановлення плавної рядної "шістки", хоча офіційного підтвердження цьому поки немає.

Mercedes-AMG SL63 S E Performance

Чіткий розподіл ролей у сімействі

До цього часу покупці звикли, що актуальна генерація SL, яка вийшла на ринок у 2022 році, мала чіткий спортивний фокус від підрозділу AMG. Навіть попри те, що інженери згодом трохи пом'якшили налаштування шасі для повсякденного використання, машина залишалася доволі жорсткою.

Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series53

На іншому полюсі знаходиться розкішний Maybach SL 680, який приєднався до лінійки раніше і пропонує максимум пафосу та статусних атрибутів. Новий стандартний Mercedes-Benz SL ідеально заповнить прогалину між ними, пропонуючи адекватний баланс без зайвої агресії чи надмірної орнаментації.

Нагадаємо, поява нового SL є лише частиною глобального наступу німецької марки. Загалом до 2027 року Mercedes-Benz планує вивести на ринок близько 40 нових або оновлених моделей, серед яких одразу сім абсолютно нових автомобілів, включаючи компактний позашляховик Baby G та електричні версії популярних седанів.

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