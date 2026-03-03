Mercedes-Benz переводить своїх працівників по всьому світу на роботу зі штучним інтелектом

Про масштабний запуск Mercedes-Benz повідомляє у своєму офіційному релізі: компанія відкриває доступ до Microsoft 365 Copilot для співробітників по всьому світу — не як «пілот», а як стандарт робочого місця.

ШІ не для обраних, а «за замовчуванням»

Головна ідея проста: Copilot має бути не експериментом для окремих команд, а звичним інструментом у щоденній роботі. Mercedes-Benz підкреслює, що єдина платформа для всього концерну зменшує складність і витрати на підтримку, а ще створює спільне середовище навчання для людей у різних країнах та підрозділах.

І це важливо саме для великого виробника: коли в тебе десятки тисяч співробітників, «зоопарк» різних рішень швидко перетворюється на хаос.

Copilot у офісі: менше рутини, більше сенсу

Copilot інтегрований прямо в середовище Microsoft 365. Тобто він працює там, де працівники і так проводять більшість часу: документи, пошта, презентації, календарі.

За описом компанії, він допомагає створювати звіти, підсумовувати інформацію, готувати матеріали для ухвалення рішень і знімати з людей рутинні завдання. Логіка прозора: якщо ШІ забирає «паперову» роботу, у людей з’являється час на аналітику, креатив і реальні рішення, а не на переписування текстів між файлами.

AI-агенти як наступний крок

Цікава деталь: Mercedes-Benz говорить не лише про Copilot як помічника, а й про платформу для власних AI-агентів. Тобто компанія хоче масштабувати «кастомні» рішення на весь концерн — наприклад, для автоматизації адміністративних або вузькоспеціалізованих процесів.

Для автомобільної індустрії це звучить як прагматична еволюція: не «чатик заради чатика», а інструмент, який прискорює ланцюжок від запиту до результату.

Навчання для всіх і цифра, яка багато про що каже

Mercedes-Benz зазначає, що підтримує запуск навчанням у форматі 360 градусів, кваліфікаційними програмами та спільнотою всередині компанії. Є й окремі навчальні формати для виробничих команд та адміністративних працівників — щоб інструмент реально прижився, а не залишився “іконкою в меню”.

Ще одна показова цифра: компанія говорить, що зараз щотижнева частка користування ШІ серед співробітників близько 50%, а за рік використання зросло більш ніж удвічі. Це натяк на те, що ШІ вже став «побутовим» інструментом, а не дивиною.

Безпека і правила: без цього в промисловості ніяк

Mercedes-Benz окремо підкреслює governance. Йдеться про обов’язкову, ризик-орієнтовану рамку використання ШІ та чіткі принципи. Для великої компанії це критично: без контролю даних, доступів і відповідності вимогам комплаєнсу масштабувати ШІ просто небезпечно.

Сенс у тому, щоб поєднати швидкість інновацій із відповідальним використанням технологій. Інакше AI в промисловості перетворюється на джерело ризиків, а не переваг.

ШІ по всьому ланцюгу створення авто

У релізі Mercedes-Benz наголошує, що ШІ вже працює не лише «в офісі», а вздовж усього ланцюга: від закупівель і розробки до майстерень і виробничої мережі. І далі буде глибше — компанія очікує розширення AI-агентів та інтелектуальних помічників у ключових процесах.

Для автопрому це виглядає логічно: сьогодні конкурентність — це не тільки двигуни, платформи й батареї, а й швидкість ухвалення рішень та ефективність процесів.