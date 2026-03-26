На яких Mercedes-Benz буде встановлюватись легендарний мотор V12

Причина відмови від V12 у Європі цілком прагматична – жорсткі екологічні норми та стандарти викидів. Саме тому в оновленому Mercedes-Maybach S-Class топовим двигуном для європейських клієнтів став модернізований V8, зазначає Auto24.

Цей агрегат видає близько 450 кВт (603 к.с.), що фактично зрівнює його з попереднім V12 за потужністю. У компанії наголошують: новий V8 не лише відповідає екологічним вимогам, а й забезпечує рівень комфорту та динаміки, гідний бренду Maybach.

Де V12 все ще залишився

Попри глобальну електрифікацію, V12 не зник повністю. Він і надалі буде доступний на ключових ринках для преміумсегмента, зокрема у Китаї, США та країнах Близького Сходу, повідомляє Motor1. Саме там попит на максимально статусні та потужні версії залишається стабільно високим.

Цікаво, що назва Mercedes-Maybach S 680 використовується по всьому світу незалежно від типу двигуна. Тобто в одних країнах під цим індексом буде V8, а в інших – класичний V12. У США, наприклад, V12 зберігає навіть невелику перевагу: він розвиває 621 к.с. і 900 Нм крутного моменту, що більше, ніж у нового V8.

Епоха V12 добігає кінця

Седани з дванадцятициліндровими моторами сьогодні – це справжня рідкість. Раніше подібні агрегати використовувалися в таких моделях, як Bentley Flying Spur, Volkswagen Phaeton та Audi A8, однак більшість із них уже зняті з виробництва. Навіть BMW відмовилася від V12 у своїй 7-й серії, залишивши цей тип двигуна лише для ультралюксових моделей Rolls-Royce Ghost та Rolls-Royce Phantom.

Чому Mercedes не робить гібридний V12

У теорії V12 міг би вижити завдяки гібридизації, однак у Mercedes-Benz вважають це економічно недоцільним. Розробка такого складного силового агрегату для нішевого сегмента Maybach не має сенсу, особливо з урахуванням глобального переходу на електротягу. Натомість компанія робить ставку на ефективніші рішення – електрифіковані V8 та гібридні установки, які краще відповідають сучасним вимогам.

Рідкісний символ статусу

Попри технічний прогрес, V12 залишається символом статусу та інженерної розкоші. У 2026 році такі двигуни – це вже не масове явище, а ексклюзив для обраних ринків і клієнтів. І хоча епоха V12 поступово завершується, Mercedes-Maybach S-Class ще деякий час залишатиметься одним із небагатьох седанів, де можна відчути справжню дванадцятициліндрову велич.