Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series із пробігом 15 тисяч км продають за цікаву ціну

У Німеччині виставили на продаж рідкісний Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series 2009 року, який за 17 років проїхав лише 15 150 км. За автомобіль у практично колекційному стані продавець просить $757 315.

Пропозиція з’явилася у німецької компанії Mechatronik, пише topgir.com.ua. Mercedes-Benz випустив лише 350 екземплярів SL 65 AMG Black Series, тому сьогодні такі автомобілі є бажаними для колекціонерів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Рідкісний Mercedes-AMG із незвичайним оформленням

Автомобіль виготовили у травні 2009 року та спочатку передали власнику в Саудівській Аравії. Там купе провело майже десять років, після чого його перевезли до Європи.

Кузов виконаний у рідкісному заводському кольорі Diamantweiss Metallic, а салон має червону шкіряну оббивку.

Після переїзду до Німеччини центральні секції сидінь частково перешили тканиною з картатим візерунком. Таке оформлення стилізоване під історичні моделі Mercedes-Benz, при цьому основну червону шкіру зберегли.

У 2023 році автомобіль перейшов до німецької компанії, однак на німецький облік його не ставили.

V12 на 670 сил і 1000 Нм

Під капотом SL 65 AMG Black Series встановлений 6,0-літровий V12 M275 із двома турбінами.

Двигун розвиває 670 к.с. та 1000 Нм. Він працює у парі з 5-ступеневою автоматичною коробкою AMG Speedshift Plus, а привід — задній.

Основні характеристики суперкара:

двигун — V12, 6,0 л, twin-turbo;

потужність — 670 к.с.;

крутний момент — 1000 Нм;

КПП — 5-ступенева автоматична;

привід — задній;

0–100 км/год — 3,8 с;

максимальна швидкість — 320 км/год;

передні диски — 19-дюймові;

задні диски — 20-дюймові.

Модель отримала карбоновий нерухомий дах, активне заднє антикрило, ширший кузов, збільшену колію та спеціальну підвіску. Над автомобілем працювала компанія HWA, яка має тісний зв’язок з автоспортивними програмами AMG.

З огляду на тираж усього 350 автомобілів та мінімальний пробіг, нинішня ціна SL 65 AMG Black Series вже значною мірою визначається не лише його характеристиками, а й колекційною цінністю.