Mercedes-Benz Sprinter на Буковині провалив "дрес-код": водій фургона може стати "стрілочником"

Як повідомляють Чернівецький прикордонний загін та Бюро економічної безпеки України, правоохоронці Буковини зупинили мікроавтобус із великою партією сигарет без акцизних марок.

За даними БЕБ, 22,5 тисячі пачок контрафактних сигарет житель Буковини придбав через інтернет для подальшої реалізації. Товар доставили до одного з поштових відділень області, звідки його мав забрати найнятий водій. При цьому, як стверджують правоохоронці, водієві не повідомили про справжній вміст вантажу.

Фургон зупинили поряд з поштою

Автомобіль зупинили одразу після виїзду з території поштового відділення. Усередині Mercedes виявили 30 картонних коробок із сигаретами без марок акцизного податку.

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За інформацією Чернівецької обласної прокуратури, йдеться про 22 500 пачок сигарет орієнтовною вартістю понад 1,1 млн грн. Правоохоронці також вилучили автомобіль, яким перевозили незаконний вантаж, і наклали на нього арешт.

Тобто Mercedes-Benz Sprinter наразі фактично став речовим доказом у кримінальному провадженні. Чи змінить він власника надалі, залежатиме від рішення суду та результатів розслідування.

Перевізника можуть зробити "стрілочник", хоча шанс на порятунок у нього є. Фото: з матеріалом слідства

У редакції Авто24 з цього приводу кажуть, що сам факт арешту автомобіля ще не означає його конфіскацію. Тепер слідству належить з'ясувати пряму чи дотичну причетність водія до отриманого вантажу, що офіційно надійшов поштовим відправленням. Ймовірно, вантаж через деякий час готувався до переправлення за межі України.

"Щоб забрати та перевезти контрафакт, чоловік найняв водія з вантажівкою, приховавши від нього справжній вміст коробів, – зазначається у релізі БЕБ.

Тут "світить" кримінальна стаття

За даними слідства, організацією незаконного обігу тютюнових виробів займався 38-річний житель Дністровського району. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу прикордонників та процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

У прокуратурі області наголошують, що відповідно до Конституції України людина вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.