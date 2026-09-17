Mercedes-Benz створив парфум для сильних жінок: що відомо про I Am Mercedes

Mercedes-Benz презентував парфум I Am Mercedes, який, за задумом бренду, присвячений жінкам, що впевнено обирають власний шлях. У Mercedes-Benz нагадують, що з історією марки пов'язані дві знакові жінки: Mercedes Єллінек дала бренду своє ім'я, а Берта Бенц у 1888 році здійснила першу далеку автомобільну подорож, подолавши маршрут від Мангайма до Пфорцгайма.

Як і попередній чоловічий парфум бренду DEEP SEA, новинка переносить автомобільну айдентику Mercedes-Benz у світ парфумерії. Цього разу головною темою стали сильні та впевнені жінки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Який аромат у I Am Mercedes

Новий парфум створила майстер-парфумерка Sophie Labbé. Композиція відкривається нотами неролі, бергамоту та рожевого перцю, після чого переходить до квіткового серця з апельсинового цвіту, жасмину та іланг-ілангу.

У базі аромату з'являються ваніль, деревні та мускусні ноти з бурштиновими відтінками. У результаті Mercedes-Benz описує I Am Mercedes як багатогранний аромат із виразною квітковою складовою.

Флакон зробили схожим на діамант

Дизайн флакона також пов'язаний з автомобільною спадщиною бренду. Скло має діамантове огранювання, а центральна частина форми делікатно переосмислює трипроменеву зірку Mercedes-Benz.

Вміст має лососево-рожевий відтінок, а металізована рожево-пінкова кришка прикрашена фірмовою зіркою. На шийці флакона нанесений рукописний напис "I am Mercedes".

У рекламі парфум стає попутницею

Запуск нового аромату супроводжує рекламна кампанія, головною героїнею якої стала жінка за кермом Mercedes-Benz 280 SL Pagoda Cabriolet 1968 року.

Ретро-кабріолет у Mercedes-Benz обрали не випадково. Модель асоціюється зі свободою, стилем та елегантністю, а сам аромат у рекламній історії виступає своєрідною "попутницею" героїні.

До речі, Mercedes-Benz не вперше переносить автомобільну спадщину у світ парфумерії. Раніше бренд випускав окремі ароматичні лінійки Mercedes-AMG, а у 2024 році представив колекцію Maybach із шести ароматів.

Для Mercedes-Benz це ще один спосіб показати, що бренд працює не лише з автомобілями, а й із ширшим стилем життя навколо своєї продукції. Раніше компанія, наприклад, представляла власну колекцію окулярів Mercedes-Benz та Mercedes-AMG.

Парфум випускатимуть у трьох форматах

I Am Mercedes Eau de Parfum буде доступний у флаконах об'ємом 30, 50 та 100 мілілітрів.

Новинка створена в межах ліцензійного партнерства Mercedes-Benz із компанією Give Back Beauty. Ця співпраця триває з 2011 року.