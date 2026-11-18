Як повідомляє видання Motor1, історичні торги відбудуться 3 лютого 2027 року в Парижі під егідою аукціонного дому RM Sotheby's. Захід пройде у стінах Лувру, де з молотка пустять третій випущений екземпляр моделі, відомий під внутрішнім індексом Car 33.

До цього часу жоден C 111 не покидав заводської колекції, хоча свого часу заможні фанати надсилали до Штутгарта незаповнені чеки. Більше того, компанія юридично зобов'язалася не продавати жодного іншого автомобіля цієї серії протягом наступної чверті століття.

Техніка, що випередила час

У центрі уваги – оригінальний 2,4-літровий чотирьохроторний двигун Ванкеля, який видає 350 кінських сил. Цей агрегат розганяє суперкар вагою 1240 кілограмів до вражаючих 300 кілометрів на годину.

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Саме цей екземпляр у фірмовому кольорі Weißherbst активно використовували для випробувань на трасі Гоккенгаймринг. На ньому тестували ранні системи ABS та аеродинаміку, а у 1972 році машина навіть потрапила на сторінки першого німецького випуску журналу Playboy.

У 2024 році фахівці підрозділу Mercedes-Benz Classic Center ретельно відновили автомобіль до робочого стану. Інженери повністю перебрали силову установку, але свідомо зберегли оригінальну патину на кузові та в салоні, де встановлені спортивні крісла з візерунком "гусяча лапка".

Куди підуть гроші та скільки коштуватиме авто

Усі виручені кошти бренд направить на фінансування проєкту Mercedes-Benz Museum 2.0. Головна мета – масштабна модернізація заводського музею та створення його повноцінного цифрового двійника для віртуальних екскурсій.

"Ми відкриваємо нову главу, вперше передаючи один із цих автомобілів в інші руки. Цим ми підкреслюємо унікальну цінність нашої спадщини та інвестуємо в майбутнє музею", – Маркус Брайтшвердт, генеральний директор Mercedes-Benz Heritage.

Офіційної стартової ціни поки немає, але експерти прогнозують суму в кілька десятків мільйонів євро. Звісно, рекордні 135 мільйонів за 300 SLR Uhlenhaut Coupe навряд чи переб'ють, проте прайс точно буде астрономічним.

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