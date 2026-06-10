На Mercedes-Benz G-Class будуть возити перехоплювача дронів Tytan

Мова йде про появу нової системи Mercedes-Benz і Tytan, що може не тільки виявляти та знищувати ворожі безпілотники, які вже неодноразово фіксуються над німецькими аеропортами та іншими важливими об'єктами ФРН, але й з великою ймовірністю буде постачатися в зону бойових дій України.

Відповідний меморандум сторони підписали під час міжнародної аерокосмічної виставки ILA Berlin. Сторони досягли домовленості про відкриття нового заводу та випуск безпілотників уже в нинішньому році. Про це пише журнал spiegel.de.

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Мобільна ППО на базі G-Class

Центральним елементом нового проєкту стане позашляховик Mercedes-Benz G-Class. Машини укомплектують радарами, сенсорами та системами запуску дронів-перехоплювачів у межах комплексу Drone Defender.

Передбачається, що такі мобільні платформи зможуть виявляти та знищувати ворожі безпілотники як під час охорони критичної інфраструктури, так і безпосередньо в зоні бойових дій.

Система передбачає використання як автомобільних пускових установок, так і можливість розгортання комплексів на землі. Для координації роботи мобільних груп можуть застосовуватися фургони Mercedes Sprinter, але вони виконуватимуть функцію командних пунктів – КШМ.

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Захист інфраструктури та бойове застосування

Проєкт спрямований насамперед на посилення захисту критично важливих об'єктів Німеччини. Останніми роками безпілотники неодноразово фіксували поблизу аеропортів, військових баз та інших стратегічних об'єктів країни.

Водночас розробники наголошують, що Drone Defender матиме і військове застосування. Дрони-перехоплювачі Tytan (див. відео внизу) здатні автономно виявляти та знищувати ворожі БПЛА, що робить систему актуальною для сучасного поля бою.

Про Україну не йдеться, але натяк є й це ніхто не приховує: Німеччина була й лишається найвідданішим союзником.

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Стартап із підтримкою НАТО



Tytan Technologies заснували у 2023 році випускники Мюнхенського технічного університету. Компанія вже отримала замовлення від Бундесверу та активно постачає Україні дрони-перехоплювачі METIS.

Серед інвесторів стартапу — NATO Innovation Fund, а загальний обсяг залученого фінансування становить близько 46 млн євро.

Влітку компанія планує відкрити новий завод у Мюнхені. Очікується, що до кінця року підприємство зможе випускати до 3 тисяч безпілотників щомісяця.

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Новий тренд для європейського автопрому

Співпраця Mercedes-Benz і Tytan стала черговим прикладом зближення автомобільної та оборонної галузей у Європі.

На тлі посилення безпекових викликів та кризи в автопромі виробники дедалі активніше долучаються до оборонних проєктів, використовуючи власні технологічні та виробничі можливості для розвитку сучасних систем безпеки.