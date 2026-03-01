Mercedes EQS перетворили на кінотеатр: що може цифровий дисплей довжиною 141 сантиметр

Компанія Mercedes-Benz представила одну з найефектніших мультимедійних систем у галузі — MBUX Hyperscreen для електричного флагмана Mercedes-Benz EQS. Система не просто велика — вона розумна, персоналізована і фактично працює як цифровий асистент для водія та пасажира.

141 см скла від стійки до стійки

MBUX Hyperscreen — це вигнута панель завширшки понад 141 см, яка простягається майже від лівої до правої передньої стійки. Площа цифрової поверхні — понад 2 400 см².

Три дисплеї зливаються в єдине скляне полотно. Для центрального та пасажирського екрану використано OLED-технологію: чорний колір тут справді чорний, контрастність висока незалежно від освітлення.

Скло виготовляється методом тривимірного згинання при температурі близько 650°C. Воно стійке до подряпин і має спеціальні покриття для зменшення відблисків.

Zero-Layer: без меню та зайвих кліків

MBUX — це скорочення від Mercedes-Benz User Experience. У випадку Hyperscreen система переходить на принцип Zero-Layer. Це означає, що користувачеві не потрібно “копатися” в меню.

Навігація, медіа та телефонія — завжди на головному екрані. А додаткові функції з’являються автоматично, якщо система вважає їх доречними.

Наприклад, якщо водій щовівторка телефонує одному й тому ж контакту дорогою додому, система запропонує цей дзвінок сама. Якщо взимку часто вмикається масаж сидінь — MBUX запропонує його при низькій температурі. Якщо водій регулярно піднімає кузов біля конкретного “лежачого поліцейського”, система запам’ятає GPS-точку і наступного разу запропонує зробити це автоматично.

Mercedes називає ці алгоритми “Magic Modules”.

Окремий світ для пасажира

Пасажир отримує власний дисплей. Він може переглядати контент, налаштовувати розваги або працювати з функціями авто. Якщо сидіння порожнє, екран перетворюється на декоративний елемент із фірмовою графікою.

Система підтримує до семи індивідуальних профілів. Усі пропозиції штучного інтелекту прив’язані до конкретного користувача.

Технічна начинка як у комп’ютера

Під склом працює 8-ядерний процесор, 24 ГБ оперативної пам’яті та пропускна здатність 46,4 ГБ/с. Для тактильного зворотного зв’язку використано 12 актуаторів — екран буквально “відгукується” вібрацією на дотик.

Яскравість автоматично регулюється завдяки камері та датчику освітлення. У разі аварії передбачені спеціальні зони контрольованого руйнування та п’ять кріплень із “сотовою” структурою для поглинання енергії.

Дизайн і емоція

Mercedes-Benz EQS позиціонується як флагман цифрової епохи. Hyperscreen — це не просто великий дисплей, а частина філософії електромобіля.

Графіка виконана в синьо-помаранчевій гамі. В режимі EV система візуалізує рекуперацію, Boost і навіть G-силу за допомогою анімованих елементів.

Що це означає для ринку

MBUX Hyperscreen задав новий стандарт у преміальному сегменті. Після EQS подібну концепцію почали впроваджувати й інші бренди.

Це приклад того, як цифровізація стає ключовим аргументом у класі люкс. І для покупця такого авто важлива вже не лише потужність чи запас ходу, а й те, наскільки розумним є його “електронний мозок”.