Mercedes G-Class перетворили на ретро-лімузин: таких зроблять лише 50 одиниць

Основою G 3.0 ICONIC став Mercedes-AMG G63. Перший готовий екземпляр уже продається в Дубаї за 2,87 млн дирхамів, тобто майже $800 тисяч. Усього M Monogram Atelier планує виготовити лише 50 таких автомобілів.

G-Class із дизайном 1930-х

Стандартний квадратний кузов серйозно переробили. З'явилися розширені арки, масивні підніжки, збільшені дверні петлі та величезна решітка радіатора. Дизайнери кажуть, що надихалися автомобілями 1930-х, а оформлення передньої частини має відсилання і до 1960-х.

Контраст із заводським G-Class особливо помітний, якщо згадати актуальне покоління Mercedes-Benz G-Class, яке зберегло знайомий утилітарний силует.

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Попереду встановили незвичні трипроменеві світлові модулі, а кузов доповнили спліттером, дифузором, даховим спойлером і шестиспицевими колесами. Подібні експерименти з G63 люблять й інші ательє: Auto24 уже показував 850-сильний Mansory P850 та ще радикальніший дводверний Gronos Coupe EVO C.

Коньячна шкіра і задні столики

Салон отримав шкіру Nappa відтінку Cognac Héritage, плетені декоративні вставки та стелю зі стилізованими зірками. Для задніх пасажирів передбачені окремі столики з підсклянниками, а на передній панелі з'явився аналоговий годинник.

Клієнтам запропонують три базові декоративні теми - Black, Silver та Gold, але кольори й матеріали можна змінювати індивідуально. Саме персоналізація має зробити кожен із 50 G 3.0 ICONIC фактично унікальним.