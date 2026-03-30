Mercedes-Benz оновить одразу три нові SUV: GLE, GLE Coupe та GLS

Як пише Carscoops, зміни у зовнішності будуть помітними. Оновлені кросовери отримають перероблену передню частину з новим бампером і збільшеною решіткою радіатора. Особливий акцент зроблено на оптиці – з’являться фірмові “зіркові” фари, які вже стали новим дизайнерським акцентом бренду.

Задня частина зміниться менш радикально, але також отримає нові світлодіодні ліхтарі зі схожою графікою. Очікуються й невеликі зміни у формі кришки багажника та декоративних елементах.

Інтер’єр із великими екранами та новими технологіями

Всередині Mercedes-Benz зробить ставку на цифровізацію. За попередніми даними, кросовери отримають нову мультимедійну архітектуру з великим дисплеєм, що простягається від стійки до стійки. Базова конфігурація, ймовірно, включатиме цифрову панель приладів на 10,25 дюйма та центральний екран на 14 дюймів.

Також буде опційно доступний MBUX Superscreen з окремим дисплеєм для пасажира, а топова версія може отримати MBUX Hyperscreen – гігантський 39-дюймовий екран на всю передню панель. Також очікуються нове кермо, оновлена центральна консоль і розширені можливості віртуального асистента на базі штучного інтелекту.

Оновлені двигуни та шанс для нового V8

Технічна частина також не залишиться без змін. За попередньою інформацією, Mercedes-Benz GLS у версії 580 може отримати новий 4,0-літровий V8 із подвійним турбонаддувом, який уже дебютував в S-Class. Такий мотор розвиває близько 530 к.с. і 750 Нм крутного моменту.

Більш доступні модифікації GLS 450, ймовірно, збережуть 3,0-літровий рядний шестициліндровий турбодвигун, але з доопрацюванням. Потужність залишиться на рівні близько 376 к.с., зате крутний момент зросте, що позитивно вплине на динаміку та еластичність.

Дебют уже зовсім близько

Офіційна прем’єра оновлених GLE, GLE Coupe та GLS запланована на 31 березня. Саме тоді виробник розкриє всі деталі, включно з комплектаціями, технологіями та остаточними характеристиками. З огляду на тренди бренду, можна очікувати, що оновлення буде еволюційним, але водночас важливим – із фокусом на цифрові технології, комфорт і ефективність.