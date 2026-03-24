Як змінився найкомфортніший седан Mercedes-Maybach S-Class

За словами компанії, зовнішність нового Maybach стала ще більш виразною, але зберегла фірмову стриманість. Передню частину прикрашає збільшена решітка радіатора з підсвіткою та новим написом Maybach. Оптика отримала фірмові елементи з ефектом рожевого золота, що підкреслює ювелірну точність деталей.

Особливу увагу приділили колесам – ковані диски отримали унікальний механізм із емблемою Mercedes-Benz, яка завжди залишається у вертикальному положенні під час руху. Також доступний оновлений пакет Night Series із новими кольорами, включаючи Nautic Blue Metallic, що додає седану сучасної елегантності.

Інтер’єр: цифрова розкіш і новий рівень комфорту

Салон перетворився на справжній лаунж-простір. Центральним елементом став MBUX Superscreen, який об’єднує кілька дисплеїв під єдиним склом. Вперше для Maybach інтегровано нову операційну систему MB.OS із підтримкою штучного інтелекту. Матеріали оздоблення підняті на новий рівень: з’явилися варіанти без натуральної шкіри, зокрема текстиль Mirville, що поєднує екологічність і преміальність.

Контурна підсвітка салону з 64 кольорами реагує на голосові команди та налаштування клімату. Для задніх пасажирів доступні окремі дисплеї, холодильник, келихи для шампанського та нові комфортні сидіння Executive. Загалом, усе це формує атмосферу “капсули спокою”.

Технології безпеки

Автомобіль постійно оновлюється “по повітрю”, що дозволяє вдосконалювати функції без відвідування сервісу. Також розширено пакет систем допомоги водієві, включаючи MB.DRIVE ASSIST PRO, що забезпечує напівавтономне водіння навіть у складних міських умовах.

Двигуни

Лінійка силових агрегатів отримала значні оновлення та електрифікацію. Модель доступна з V8 нового покоління з м’яким гібридом, рядний шестициліндровий двигун у плагін-гібридній версії, або з легендарним V12, який, щоправда, залишатиметься доступним лише на деяких ринках. Варіант PHEV здатен проїжджати до 100 км на електротязі, що робить його практичним навіть у щоденній експлуатації.

Комфорт: новий стандарт тиші та плавності

Інженери німецького автовиробника значно покращили шумоізоляцію та впровадили нову підвіску AIRMATIC із прогнозуванням дорожніх умов через хмарні сервіси. Це дозволяє автомобілю буквально “зчитувати” дорогу та адаптовувати налаштування шасі до неї в реальному часі. Окремий режим MAYBACH у системі DYNAMIC SELECT забезпечує максимально плавну та комфортну їзду.

MANUFAKTUR: персоналізація без меж

Програма MANUFAKTUR виходить на новий рівень із концепцією Made to Measure. Клієнти можуть обирати з понад 150 кольорів кузова та сотень варіантів інтер’єру. Фактично кожен автомобіль може стати унікальним витвором мистецтва завдяки індивідуальним відтінкам та унікальній комбінації матеріалів.

Виробництво та запуск

Серійне виробництво стартує у квітні 2026 року на заводі в Зіндельфінгені – одному з найсучасніших підприємств у світі. Саме тут створюються найбільш технологічні та розкішні моделі бренду. Оновлений Maybach також став частиною святкування 140-річчя Mercedes-Benz. Продажі новинки стартують у Європі вже з 25 березня 2026 року.