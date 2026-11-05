Mercedes-Benz будуть проектувати авто за допомогою штучного інтелекту

Як повідомляє видання Motor1 з посиланням на австралійський журнал Drive, новопризначений технічний директор Mercedes-Benz Йорг Бурзер був напрочуд відвертим щодо конкурентів з Піднебесної. Він назвав швидкість створення нових китайських автомобілів видатною, що є неабияким зізнанням для компанії зі 140-річною історією інженерії.

Топменеджер наголосив, що азійські бренди демонструють неймовірну орієнтованість на клієнта. "З одного боку, я відчуваю велику повагу, але з іншого – ми маємо впевненість, що здатні конкурувати з ними як у Китаї, так і в Європі", – зазначив Бурзер.

Проте реальні цифри поки що грають не на користь німців. За перші дев'ять місяців цього року продажі Mercedes-Benz на китайському ринку обвалилися на 29 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року, впавши до 418 тисяч машин.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Глобальна картина також не додає оптимізму керівництву. Світові поставки бренду за три квартали 2026 року скоротилися ще на 7,2 відсотка, хоча експерти визнають, що з подібними проблемами зараз стикаються майже всі традиційні автовиробники.

Штучний інтелект як рятувальне коло

Щоб кардинально пришвидшити випуск новинок, компанія робить серйозну ставку на нову цифрову екосистему PLM.AI. Ця платформа об'єднає розробку, закупівлі, виробництво та продажі в єдину мережу, дозволяючи інженерам виявляти проблеми на ранніх етапах.

Очікується, що впровадження нейромереж скоротить загальний час створення автомобіля на 30 відсотків. Крім того, віртуальні симуляції дозволять удвічі зменшити потребу в дорогих і тривалих фізичних краш-тестах та випробуваннях.

При цьому в компанії запевняють, що гонитва за швидкістю не вплине на фірмову якість та безпеку. Штучний інтелект працюватиме лише як розумний помічник для оптимізації витрат і пошуку помилок, тоді як фінальні рішення завжди залишатимуться за живими інженерами.

Нові моделі та відповідь конкурентам