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Мерія Львів погодилася на придбання 10 нових автобусів, але на міські маршрути їх не пустять

Комунальне АТП №1 Львова планує поповнити парк десятьма новими автобусами середнього класу. Новий транспорт має покращити сполучення між Львовом та населеними пунктами міської територіальної громади, де пасажири давно скаржаться на нестачу рейсів.
Львів закупить для міста автобуси, але не для міських маршрутів

ФОТО: мерія Львова|

Торік місто вже купило 10 автобусів "Атаман", але чи буде цей виробник переможцем нового тендеру – питання

Валентин Ожго
logo31 липня, 09:09
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Нові автобуси поїдуть на приміські маршрути. З цим погодилася міська рада, дозволивши комунальному перевізнику залучити кредит для закупівлі 10 автобусів середнього класу.

Після оновлення парку машини планують спрямувати насамперед на маршрути, що сполучають Львів із приєднаними громадами.
За словами міської влади, нові автобуси мають підвищити комфорт і безпеку перевезень, а також допоможуть збільшити кількість рейсів на напрямках, де цього давно потребують мешканці.

Які населені пункти отримають краще сполучення

Попередньо нові автобуси можуть вийти на маршрути до сіл Завадів, Зарудці, Малі Грибовичі, а також обслуговувати район вулиці Під Основою у Брюховичах та львівські Кривчиці.

Марку майбутніх автобусів у міськраді не розкривають. Хоча реліз ілюструє фотографія автобусів "Атаман" середнього класу. Однак то лише ілюстрація, а не підтвердження майбутньої закупівлі. Остаточну модель визначить тендер.

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