MG повертає простий ZS — тепер це один з найдоступніших автомобілів в Австралії: чи є такий в Україні?

Повернення ZS Vibe супроводжується акційною ціною 22 990 доларів США, що на тисячу доларів дешевше, ніж цей варіант коштував торік, повідомляє Auto24, посилаючись на австралійське видання Drive. Щоправда, MG одразу наголошує що це тимчасова “святкова пропозиція”, яка діє до 28 лютого 2026 року. Після цього модель повернеться до стандартної ціни.

Читайте також: Новий MG 4 Urban виходить на ринок Британії — простіший, дешевший і з іншим характером

На тлі конкурентів MG ZS Vibe зараз виглядає особливо привабливо, оскільки в Австралії він дешевший за Chery Tiggo 4, який стартує приблизно з 23 990 доларів із виїздом на дорогу, та помітно доступніший за GAC Emzoom, чия базова ціна перевищує 25 000 доларів.

Менше потужності — більше спокою

Головна відмінність Vibe від дорожчої турбоверсії — силовий агрегат. Під капотом встановлено 1,5-літровий атмосферний бензиновий двигун, який розвиває 81 кВт (110 к.с.) і 140 Нм крутного моменту. Для порівняння, турбоверсія видає 125 кВт (170 к.с.) і 275 Нм, але й коштує суттєво дорожче.

Атмосферний мотор працює в парі з варіатором CVT і передає тягу на передні колеса. У попередній ітерації така конфігурація демонструвала змішану витрату пального на рівні 6,7 л на 100 км, що залишається цілком прийнятним показником для міського кросовера.

Оснащення без сюрпризів, але без провалів

Попри нижчу ціну, MG ZS Vibe не є “порожнім”. Оснащення залишилося таким самим, як і в торішній версії: 16-дюймові легкосплавні диски, 10,25-дюймовий сенсорний екран мультимедіа, кнопка запуску двигуна та аудіосистема з чотирма динаміками. Окремої уваги заслуговує безпека. Уже в базі встановлено пакет MG Pilot, який включає автономне екстрене гальмування, адаптивний круїз-контроль, контроль смуги руху, моніторинг сліпих зон, систему стеження за станом водія та попередження про перехресний рух позаду.

П’ять зірок і довга гарантія

Всі автомобілі MG ZS модельного року 2026 отримали п’ятизірковий рейтинг ANCAP. Це стало можливим після додавання передньої центральної подушки безпеки — її встановлюють на авто, випущені з 4 грудня 2025 року. Попередні версії ZS, нагадаємо, мали лише чотири зірки. Цікаво, що в Австралії MG робить серйозний акцент на гарантії. Нові автомобілі бренду продаються з умовною гарантією 10 років або 250 000 км за умови обслуговування в офіційній мережі. Якщо ж власник обирає сторонній сервіс, гарантія скорочується до 7 років без обмеження пробігу.

Простий рецепт для складного ринку

Повернення ZS Vibe виглядає логічним кроком у час, коли покупці дедалі уважніше рахують гроші. Менше потужності, простіша техніка та агресивна ціна — саме та формула, яка дозволяє MG залишатися одним із найпомітніших гравців у бюджетному сегменті компактних кросоверів.

Також цікаво: Новий MG ZS з'явився в Україні з інноваційним гібридним приводом: відома ціна

А що на нашому ринку?

До речі, в Україні MG ZS доступний у двох виконаннях. Базова версія з 1,5-літровим атмосферним двигуном та 5-ступеневою механічною коробкою передач має вартість від 810 475 гривень (~18 900 доларів), тоді як гібрид MG ZS HEV+ коштує вже від 1 124 712 грн ($26 200). Конкурент — Chery Tiggo 4, значно доступніший, бо за нього просять від 724 000 гривень ($16 855), тоді як ціна гібридного варіанта починається від 1 099 000 грн ($25 585).