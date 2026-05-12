MG виводить на ринок перший кросовер з напівтвердотільною батареєю за 14 700 доларів

MG 4X виконаний у фірмовій стилістиці бренду з акцентом на спортивність та сучасність. Передня частина автомобіля отримала закриту решітку радіатора, доповнену світловою смугою у формі зірки та елегантними округлими фарами.

Динамічний образ підкреслюють нижній повітрозабірник та наскрізні задні ліхтарі зі спойлером типу “качиний хвіст”, зазначає CarNewsChina. Габарити автомобіля складають:

Довжина: 4500 мм;

Ширина: 1849 мм;

Висота: 1621 мм (або 1627 мм залежно від версії);

Колісна база: 2735 мм.

Кросовер оснащений традиційними механічними дверними ручками та багатоспицевими колісними дисками, що додає практичності та естетичної завершеності профілю.

Інтер'єр та цифрова екосистема

Салон MG 4X спроєктований із використанням двоколірної кольорової гами. Робоче місце водія включає повністю цифрову панель приладів та великий плаваючий сенсорний екран мультимедіа. Особливістю моделі стала глибока інтеграція зі смартфонами, розроблена спільно з компанією OPPO.

Система забезпечує безперебійну взаємодію між мобільним пристроєм та інтерфейсом автомобіля. За інтелектуальне водіння відповідає комплекс, створений у партнерстві з Horizon, який підтримує високошвидкісну навігацію на автопілоті та функції автоматичного паркування.

Силові агрегати та інноваційна батарея

Покупцям пропонуються дві конфігурації на вибір:

Базова версія: двигун потужністю 125 кВт (168 к.с.) з літій-залізофосфатним акумулятором ємністю 53,9 кВт-год. Запас ходу становить 510 км.

Топова версія: двигун на 150 кВт (201 к.с.) з інноваційним літій-іонним напівтвердотільним акумулятором на основі марганцевого сплаву ємністю 64,2 кВт-год. Ця модифікація забезпечує запас ходу до 610 км за циклом CLTC.

Ринкові перспективи

Для перших покупців MG підготувала пакет привілеїв вартістю близько 1900 доларів, а також спеціальний подарунок – смарт-годинник OPPO Watch X3. Офіційний старт продажів запланований на кінець травня.

Використання рідинно-твердотільної технології в акумуляторі дозволяє підвищити щільність енергії та стабільність роботи за низьких температур, що є вагомою перевагою MG 4X в цьому ціновому класі над конкурентами. Про принцип роботи даного типу батарей ми докладно розповіли у нашому попередньому матеріалі.