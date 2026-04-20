MG запускає у серію першу напівтвердотільну батарею SolidCore: як вона працює

Головною особливістю батареї є використання 95% твердотільного електроліту замість традиційного рідкого. Така конструкція створює захисний бар’єр навколо елементів живлення, що на 20 відсотків підвищує загальну надійність системи та мінімізує ризики займання, зазначає Auto24.

Завдяки новій архітектурі літій-іони рухаються у тривимірному просторі значно швидше, що покращує динаміку автомобіля та ефективність енергоспоживання. Розробники також адаптували технологію для складних кліматичних умов Європи. Батарея демонструє стабільні показники навіть при температурі -30°C, що критично для експлуатації в Україні. Це дозволяє водіям уникати втрат часу на підготовку акумулятора до поїздки взимку та зберігати високий запас ходу незалежно від погоди.

Впровадження в модельний ряд

Першим автомобілем, який отримає нову технологію наприкінці 2026 року, стане електричний хетчбек MG4 Urban. Згодом SolidCore планують інтегрувати ще у дві нові моделі бренду, назви яких наразі тримають у секреті. У перспективі інженери компанії планують перейти на повністю твердотільні батареї, що дозволить електрокарам долати до 1000 кілометрів на одному заряді.

Бренд-директор MG в Україні Марк Парех підкреслив, що впровадження SolidCore є логічною відповіддю на запит власників щодо збільшення швидкості заряджання та надійності в холодному кліматі.

Майбутнє електрифікації бренду

Запуск нової лінійки батарей є частиною глобальної стратегії бренду з переходу на екологічний транспорт. В Україні модельний ряд MG охоплює як бензинові або гібридні кросовери ZS, HS та One, так і повністю електричні Cyberster та MG4.

Компанія зазначає, що поява технології SolidCore на європейському ринку стане черговим кроком до створення універсального електромобіля, який за зручністю експлуатації не поступатиметься машинам із двигунами внутрішнього згоряння.