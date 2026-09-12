Міф про "мертві" батареї зруйновано: що насправді стається з акумулятором електромобіля після 150 тисяч кілометрів

Серед українських водіїв досі ходить страшилка, що купувати вживаний електромобіль – це лотерея, де головний приз – заміна батареї за половину вартості самої машини. Проте нове масштабне дослідження, про яке повідомляє видання Jalopnik, ставить крапку в цих суперечках.

Аналітична компанія Aviloo перевірила стан акумуляторів на понад 500 тисячах електромобілів по всьому світу, і результати виявилися більш ніж оптимістичними.

Що це означає для покупця вживаної "електрички"

Якщо ви придивляєтесь до вживаного Nissan Leaf, Tesla чи Volkswagen ID.4 десь на авторинку, головне питання – скільки кілометрів він ще зможе проїхати на одному заряді.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Дослідження показує, що сучасні батареї деградують за так званою S-подібною кривою. Тобто спочатку ємність трохи падає під час "обкатки", а потім роками тримається на стабільному рівні.

Різке падіння характеристик відбувається лише наприкінці життєвого циклу, до якого більшість машин просто не доживає в одних руках.

Реальні цифри: хто тримає заряд найкраще

Експерти протестували 20 популярних моделей. Виявилося, що після 50 тисяч кілометрів пробігу середній залишок здоров'я батареї (SoH) становить від 91% до 97%. А на позначці у 150 тисяч кілометрів цей показник знижується лише до 87-94%.

Тобто, купивши авто з пробігом 150 тисяч, ви втратите максимум 10-15% від заводського запасу ходу. Це абсолютно адекватний прайс за економію на пальному та відсутність регулярних ТО із заміною мастила, свічок чи ременів ГРМ.

Цікаво, що лідерами зі збереження ємності стали Mercedes EQA (94%), Hyundai Ioniq 5 (93,8%) та BMW i4 (93,6%). Трохи швидше втрачають місткість авто з меншими батареями, які доводиться частіше заряджати: Tesla Model 3 (88,9%), Mini Cooper SE (87,1%) та старі Nissan Leaf (86,7%).

Як продовжити життя батареї: проста порада

Дослідники також підтвердили те, про що часто забувають водії. Батареї електромобілів швидше "старіють" у спекотному кліматі, але головний ворог – це звичка заряджати авто до 100% і залишати його на парковці.

Експерти наголошують: якщо хочете зберегти акумулятор, намагайтеся тримати рівень заряду в діапазоні від 30% до 70%. Це просте правило дозволить вашому електромобілю служити роками без жодних натяків на дорогу заміну батареї.