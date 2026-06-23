Мільйон кілометрів за 12 років: MINI Cooper D встановив рекорд витривалості з оригінальним двигуном

Власник автомобіля Петер Кірхгоф замовив та сконфігурував цей MINI за власними індивідуальними уподобаннями рівно через 30 років після свого першого уроку з водіння, зазначає концерн BMW. Попри те, що транспортний засіб планувалося використовувати переважно для тривалих поїздок на далекі відстані, як відданий шанувальник бренда Петер не розглядав жодних інших альтернатив.

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Ідея досягти відмітки в мільйон кілометрів не була випадковістю. Вона стала основою чітко розробленого плану під назвою "The Project one M", який стартував у момент передачі авто власнику в дилерському центрі Autohaus Schmidt у місті Гамм. Проєкт був розрахований рівно на 12 років і реалізовувався з винятковою німецькою точністю. Петер регулярно документував, аналізував та відкрито ділився всіма даними про поїздки та витрату палива на своїй сторінці у Facebook.

Автомобіль, пофарбований у яскравий колір Volcanic Orange з білими смугами на капоті, швидко отримав від власника власне ім'я "Немо" (Nemo). За час виконання проєкту хетчбек встиг відвідати 25 країн Європи, довівши свою абсолютну надійність у щоденному використанні. За словами власника, дизельна автівка жодного разу його не підвіле, не потрапляла в аварії, а реальна середня витрата палива за весь період склала сенсаційні 2,56 літра на 100 кілометрів.

Символічний фініш на історичній батьківщині в Оксфорді

Місце для фіксації рекордного мільйонного кілометра було обрано не випадково. Петер пригнав свій автомобіль на завод Plant Oxford у Великій Британії, який є історичною батьківщиною та серцем виробництва сучасних MINI (перший автомобіль нового покоління зійшов з тутешнього конвеєра 26 квітня 2001 року).

Керівник заводів в Оксфорді та Свіндоні Маркус Грюнайзль привітав власника та зазначив, що цей ювілей є найкращим підтвердженням високої майстерності та відданості інженерної команди. Він підкреслив, що підприємство пишається здатністю автомобілів MINI з легкістю долати такі екстремальні дистанції, зберігаючи при цьому чудовий візуальний та технічний стан.

Нова амбітна мета та плани на майбутнє

Досягнення початкової мети не означає завершення "історії Немо". Петер Кірхгоф уже оголосив про старт наступного етапу – "Проєкту один мільйон миль". На випадок, якщо автомобіль все ж не зможе подолати таку величезну дистанцію, власник уже визначився з наступником. За його словами, у такому малоймовірному випадку він планує придбати новий повністю електричний заряджений кросовер Aceman JCW E, що підтверджує його відданість філософії та еволюції британського бренда.