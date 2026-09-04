Мільйон за чотири НРК: роботи мали працювати на фронті, але нацгвардієць їх крав і продавав

Працівники Теруправління ДБР у Полтаві спільно з оперативниками СБУ затримали на Харківщині військовослужбовця Національної гвардії, якого підозрюють у розкраданні військового майна та його подальшому продажу.

За версією слідства, військовий мав доступ до озброєння та вирішив перетворити його на джерело додаткового заробітку. Причому викрадене майно він планував надалі списувати як таке, що нібито було втрачено під час бойових дій.

Маленькі, але дорогі

Найбільшу партію становили чотири НРК – наземні роботизовані комплекси.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Разом із ними військовий виставив на продаж вісім протитанкових мін, оцінивши все у 1 млн гривень. Саме після отримання грошей його затримали правоохоронці.

Що це за роботи

Марку та конкретну модифікацію НРК ДБР не називає. За зовнішніми ознаками на оприлюднених фото комплекси схожі на українські роботизовані платформи сімейства "Гном", зокрема інженерно-саперну модифікацію Gnom-Miner.

Такі машини – це фактично дистанційно керовані "робочі конячки" для небезпечних завдань. Платформа має колісну формулу 4×4, електричний привід та може перевозити до кількох десятків кілограмів вантажу.

Мільйон гривень чоловік взяв, але перерахувати не встиг через збіг певних обставин. Фото: з матеріалів ДБР та СБУ

Залежно від комплектації платформу використовують для транспортування боєприпасів, інженерних робіт, розвідки та інших завдань без безпосередньої присутності військового в небезпечній зоні (див. презентаційне відео виробника внизу, без звуку).

Цікава особливість таких НРК – можливість дротового керування. Кабель дозволяє продовжувати роботу навіть там, де радіоканал може бути придушений засобами РЕБ.

Роботів продавали не вперше

Це була не перша спроба військового заробити на майні частини. Раніше він, за даними ДБР, продав 40 дронів, корпуси до протитанкових мін та підривачі за 90 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці знайшли й інше військове обладнання, яке, як вважається, було підготовлене для продажу.

Тепер вилучене майно після проведення необхідних слідчих дій планують передати Силам оборони.

"Світить" 15 років ув'язнення

Військовослужбовцю повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, а суд обрав тримання під вартою із можливістю внесення застави майже 2,5 млн гривень.