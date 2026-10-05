Мільйон заряджених BMW M вже на дорогах: баварці готують радикальні зміни для легендарної M3

Як повідомляє офіційний пресклуб BMW Group, урочиста передача знакового авто відбулася на головному підприємстві в Мюнхені. Керівник заводу Петер Вебер особисто вручив ключі від ексклюзивної машини у яскравому кольорі Fire Orange III генеральному директору підрозділу Францискусу ван Мілу.

Цей рубіж підсумовує понад п'ятдесят років історії спортивного підрозділу марки. Водночас компанія вже чітко окреслила вектор свого подальшого розвитку та трансформації.

Електричне майбутнє легенди

Наступним великим кроком для мюнхенського заводу стане запуск у виробництво першої повністю електричної BMW M3. Це буде вже друга модель на новітній архітектурі Neue Klasse, яку збиратимуть на цих потужностях після i3.

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"Наш мільйонний автомобіль доводить, що клієнти досі високо цінують поєднання гоночних характеристик із повсякденною практичністю навіть через 40 років після виходу першої M3", – Францискус ван Міл, генеральний директор підрозділу.

За його словами, саме цей успіх мотивує інженерів продовжувати розвиток лінійки на базі нових технологій, зберігаючи фірмовий драйв навіть у моделях без традиційного двигуна внутрішнього згоряння.

Мюнхенський завод змінює профіль

Поточне покоління M3 випускається в Мюнхені з 2020 року, тому підприємство має дуже тісний зв'язок із цією моделлю. Рішення довірити заводу збірку майбутнього електричного флагмана підкреслює його стратегічну важливість для всієї корпорації.

"Ми надзвичайно раді, що перша електрична M3 також зійде з нашого конвеєра, адже для наших працівників цей бренд має особливе емоційне значення", – Петер Вебер, керівник заводу.

Радикальна трансформація до 2027 року

Вже з 2027 року головне підприємство BMW повністю відмовиться від випуску авто з двигунами внутрішнього згоряння. Завод перейде виключно на виробництво електромобілів, що стане справжнім історичним зламом для компанії зі столітньою історією.

Щоб реалізувати цей амбітний план, баварці інвестують близько 650 мільйонів євро в масштабну модернізацію. На третині території заводу вже збудували новий кузовний цех та сучасні лінії збірки, які дозволять максимально ефективно випускати високопродуктивні електрокари нового покоління.