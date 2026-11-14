Мільйони фунтів у бетонні колії: як Кембридж будує найдовші у світі автобусні магістралі

Як повідомляє видання BBC , наразі в регіоні вже функціонує найдовша у світі 26-кілометрова автобусна лінія, а тепер влада планує запустити ще три подібні маршрути.

Йдеться про так звані керовані магістралі, де громадський транспортний рух створюється на спеціально обладнаних бетонних коліях, повністю уникаючи міського трафіку.

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Для роботи на таких лініях перевізники змушені інвестувати в спеціальний транспорт. Автобуси оснащуються спеціальними напрямними колесами з боків, а водії проходять додаткове навчання для безпечного водіння на високих швидкостях.

Кембриджська автобусна дорога (Guided Busway) відкрилася в 2011 році. Фото: Емма Хоугего, BBC

Нові маршрути та космічні бюджети

Наймасштабнішим із нових проєктів стане лінія C2C довжиною 13,8 кілометра, яка поєднає Кембридж із містечком Камборн. Ця траса розрахована на 10 тисяч пасажирських рейсів щодня та обслуговуватиме райони, де планується звести близько 13 тисяч нових будинків.

Очікувана вартість лише цієї гілки сягає 192 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 11,73 млрд грн). Партнерство Великого Кембриджа вже підтвердило залучення 181 мільйона (приблизно 11,02 млрд грн) на реалізацію задуму, та понад 300 офіційних заперечень від місцевих жителів.

Паралельно в розробці перебувають ще два напрямки. Маршрут CSET довжиною 8,5 кілометра наразі поставлений на паузу через близькість до газопроводу, а лінія від Вотербіча до Кембриджа готується до отримання транспортного замовлення.

Проблеми безпеки та критика

Попри амбітні плани, існуючі з 2011 року, магістраль має серйозні проблеми. Минулого року місцевий раді оштрафували на 6 мільйонів фунтів стерлінгів через загибель трьох людей унаслідок зіткнення на кілях у період з 2015 по 2021 роки.

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Після трагедії вздовж маршруту встановили постійні огорожі для захисту пішоходів. Представники компанії Stagecoach East зазначили, що ці роботи призвели до різкого падіння числа пасажирів через збільшення часу в дорозі.

Видання The Sunday Times включило Busway до сімки найкращих автобусних маршрутів Англії, які вирізняються мальовничими краєвидами. Фото сайтів stagecoachbus.com, cambridgeindependent.co.uk та Джуліан Ілз, Аламі

Місцеві політики також не мають єдиної думки щодо доцільності розширення мережі. Депутат від Лейбористської партії Даніель Цайхнер вважає такі маршрути важливою частиною транспортних рішень, але вимагає більшої терміновості в питаннях безпеки.

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Своєю чергою, радниця від Консервативної партії Гізер Вільямс виступає категорично проти нових бетонних трас. На її думку, ці плани завдадуть місцевим громадам лише труднощів без реальної вигоди.