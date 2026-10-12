Мінівен, кросовер та пікап в одному кузові: FIAT здивував сімейним трансформером Multiplay

Як повідомляє FIAT, незвичну новинку показали в рамках Паризького автосалону 2026 року. Проєкт створено як своєрідну лабораторію ідей для майбутніх моделей марки, тому він не є передвісником якоїсь конкретної серійної машини. Головна фішка концепту ховається у задній стійці кузова, яка отримала назву Metamorfosi. Це спеціальний рухомий модуль, що ковзає по напрямних і дозволяє змінювати конфігурацію салону.

У стандартному сімейному варіанті авто пропонує посадкову формулу 6+1. Але якщо вам потрібно перевезти габаритний вантаж, задній відсік зсувається, залишаючи чотири місця в салоні та відкриту вантажну платформу, як у справжнього пікапа. Навіть задній спойлер тут виконує подвійну функцію. Він вміє обертатися і перетворюватися на інтегроване кріплення для двох велосипедів, позбавляючи водія необхідності купувати додаткові зовнішні багажники.

Салон-трансформер та турбота про тварин

Інженери FIAT повністю переосмислили внутрішній простір, додавши модульний блок Petsenger seat. Його можна використовувати як кріплення для дитячого крісла, столик, відсік для речей або ж спеціальне місце для домашнього улюбленця. Рішення для тварин інтегровані максимально практично.

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Наприклад, зовнішню частину подушки сидіння можна відстебнути й використовувати як повідець, а в дверній карті захована складана миска для води. Третій ряд сидінь, який у багатьох сучасних авто є суто номінальним, тут здатен комфортно розмістити двох дітей або навіть одного дорослого. А переднє пасажирське крісло на стоянці розвертається проти ходу руху, перетворюючись на шезлонг Sunseat із панорамним видом.

Кавуновий настрій та бачення майбутнього

Дизайн кольорів та матеріалів натхненний італійським літом, а точніше – кавуном. Яскраво-зелений кузов символізує шкірку, тоді як червоні та рожеві відтінки салону нагадують внутрішню частину ягоди. Більшість м'яких деталей інтер'єру виготовлені з мономатеріального текстилю за технологією 3D-в'язки без швів, а зони для дітей та тварин отримали водонепроникне покриття.

Цифрові дисплеї приховані в передній панелі та стають невидимими, коли двигун вимкнено. Під час презентації генеральний директор FIAT Арно Беллоні наголосив, що бренд прагне робити автомобілі максимально корисними у повсякденному житті.