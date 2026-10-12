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Мінівен, кросовер та пікап в одному кузові: FIAT здивував сімейним трансформером Multiplay

Італійський бренд презентував у Парижі концептуальний автомобіль, який поєднує простір мінівена, характер кросовера та практичність пікапа при довжині всього 4,45 метра. Завдяки рухомій задній частині кузова машина здатна за кілька рухів перетворитися із семимісного сімейного шатла на вантажівку з відкритим кузовом.
FIAT показав концепт Multiplay: мінівен і пікап в одному

ФОТО: FIAT |

Концепт FIAT Multiplay

Данило Северенчук
logo12 жовтня, 14:10
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Як повідомляє FIAT, незвичну новинку показали в рамках Паризького автосалону 2026 року. Проєкт створено як своєрідну лабораторію ідей для майбутніх моделей марки, тому він не є передвісником якоїсь конкретної серійної машини. Головна фішка концепту ховається у задній стійці кузова, яка отримала назву Metamorfosi. Це спеціальний рухомий модуль, що ковзає по напрямних і дозволяє змінювати конфігурацію салону.

У стандартному сімейному варіанті авто пропонує посадкову формулу 6+1. Але якщо вам потрібно перевезти габаритний вантаж, задній відсік зсувається, залишаючи чотири місця в салоні та відкриту вантажну платформу, як у справжнього пікапа. Навіть задній спойлер тут виконує подвійну функцію. Він вміє обертатися і перетворюватися на інтегроване кріплення для двох велосипедів, позбавляючи водія необхідності купувати додаткові зовнішні багажники.

Салон-трансформер та турбота про тварин

Інженери FIAT повністю переосмислили внутрішній простір, додавши модульний блок Petsenger seat. Його можна використовувати як кріплення для дитячого крісла, столик, відсік для речей або ж спеціальне місце для домашнього улюбленця. Рішення для тварин інтегровані максимально практично.

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Наприклад, зовнішню частину подушки сидіння можна відстебнути й використовувати як повідець, а в дверній карті захована складана миска для води. Третій ряд сидінь, який у багатьох сучасних авто є суто номінальним, тут здатен комфортно розмістити двох дітей або навіть одного дорослого. А переднє пасажирське крісло на стоянці розвертається проти ходу руху, перетворюючись на шезлонг Sunseat із панорамним видом.

Кавуновий настрій та бачення майбутнього

Дизайн кольорів та матеріалів натхненний італійським літом, а точніше – кавуном. Яскраво-зелений кузов символізує шкірку, тоді як червоні та рожеві відтінки салону нагадують внутрішню частину ягоди. Більшість м'яких деталей інтер'єру виготовлені з мономатеріального текстилю за технологією 3D-в'язки без швів, а зони для дітей та тварин отримали водонепроникне покриття.

Цифрові дисплеї приховані в передній панелі та стають невидимими, коли двигун вимкнено. Під час презентації генеральний директор FIAT Арно Беллоні наголосив, що бренд прагне робити автомобілі максимально корисними у повсякденному житті.

"Потреби сімей змінюються, і цей концепт дозволяє нам досліджувати рішення, які еволюціонують разом із ними", – Арно Беллоні, генеральний директор FIAT.

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