Мінівен з характером спорткара: ABT прокачала новий VW Multivan та кемпер California

Як повідомляє Carscoops, німецькі майстри з ABT вирішили додати трохи стилю GTI практичним сімейним авто. Оновлені Multivan T7 та California отримали так званий "пакет вдосконалення", який фокусується на аеродинаміці та керованості.

Найцікавіше, що ці доопрацювання офіційно підтримуються Volkswagen – пакет можна буде замовити прямо в онлайн-конфігураторі виробника під час купівлі або оформлення лізингу. Тобто весь тюнінг доступний вже на заводському рівні.

Аеродинаміка та занижена підвіска

Спереду бус отримав виразний спліттер та спеціальні накладки на бічні повітрозабірники, що робить його значно агресивнішим. Збоку в очі кидаються глянцеві чорні пороги та величезні 20-дюймові легкосплавні диски ABT Halo з алмазним шліфуванням. Ззаду додали накладку на бампер з інтегрованим дифузором. А от спойлер на даху чіпати не стали – заводський і так достатньо масивний для такого формату авто.

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Щоб мінівен не лише виглядав, а й рулився як спорткар, ABT пропонує занижені на 30 мм пружини. Для рівного асфальту це однозначний плюс до керованості та стійкості в поворотах.

Що під капотом?

Тюнери вже анонсували пакет ABT Power, який має розкрити весь потенціал двигуна. Очікується, що основний акцент зроблять на 2,0-літровому бензиновому турбомоторі EA888, який масово ставиться на авто VAG-групи. Нагадаємо, що Multivan T7 також доступний з тяговитим турбодизелем та у вигляді плагін-гібрида, який у заводському виконанні видає солідні 242 кінські сили. Ціни на тюнінг поки не оголошені, але продажі в Німеччині стартують найближчим часом.