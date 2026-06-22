Оновлений український бронеавтомобіль "Гюрза-2" піде у військо

Машину модернізовано з урахуванням бойового досвіду та побажань військових, які використовують техніку на передовій.

Про це стисло, але конкретно повідомило на своєму сайті Міноборони України.

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Що змінилося й покращилося

Серед ключових змін – посилена незалежна підвіска, модернізовані шини та збільшений до 380 мм кліренс. Завдяки цьому бронеавтомобіль отримав кращу прохідність на складних ділянках місцевості.

Вантажність машини становить до 2,5 тонни, а запас ходу сягає 1200 км.

Окрему увагу розробники приділили захисту екіпажу та десанту. "Гюрза-2" обладнана круговим протиуламковим підбоєм і відповідає вимогам стандарту STANAG 4569 щодо балістичного та протимінного захисту. Машина також забезпечує захист від уламків 155-мм осколково-фугасного снаряда під час вибуху на відстані до 80 метрів.

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Що ще допомагає армійцям

Для підвищення живучості бронеавтомобіль оснащений системою пожежогасіння, комплексом нічного бачення та системою кругового огляду.

Крім того, на машину може встановлюватися програмне забезпечення зі штучним інтелектом для моніторингу навколишньої обстановки та виявлення потенційних загроз.

Силовий потенціал

У моторному відсіку встановлений 6,7-літровий турбодизельний двигун Cummins ISDe потужністю 385 к.с. Це приблизно одна кінська сила на кожні 42 кілограми відносно повної маси "Гюрзи-2" в 16 200 кг.

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Дизельний двигун працює у парі з шестиступеневою автоматичною коробкою передач Allison 3000.

…і плюс позитив у підсумку

Таким чином, оновлена "Гюрза-2" для транспортування особового складу, патрулювання та виконання спеціальних завдань у зоні бойових дій відкриває армійцям нові можливості.

В Міноборони зазначають, що модернізація машини стала результатом адаптації української бронетехніки до умов сучасної війни та практичного досвіду її застосування на фронті.