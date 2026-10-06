Мінус базовий гібрид і нові прайси: чим здивує оновлена Toyota Corolla Cross 2027 року

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Toyota Corolla Cross
Як повідомляє Carscoops, компанія Toyota вирішила не застосовувати радикальних змін у своєму компактному кросовері, зосередившись на оптимізації модельного ряду. Головною новиною для шанувальників марки стало зникнення версії Hybrid S, яка раніше відкривала лінійку електрифікованих авто.
Що змінилося під капотом та в салоні
Силові агрегати перейшли з попереднього року без жодних втручань інженерів. Бензинові модифікації Corolla Cross продовжують оснащуватися 2,0-літровим двигуном на 169 кінських сил, який працює в парі з варіатором. Гібридна установка традиційно залишається потужнішою та видає 196 "конячок", маючи в базі електронний повний привід.
Заявлена витрата пального для таких версій становить близько 5,6 літра на сотню кілометрів у змішаному циклі, що робить кросовер дуже вигідним для щоденних поїздок містом.
Оснащення салону також не зазнало революцій. Базові версії отримують 8-дюймову мультимедійку, тоді як для дорожчих комплектацій передбачені екран на 10,5 дюйма та 12,3-дюймова цифрова панель приладів. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto є стандартом для всіх без винятку авто.
Фірмовий комплекс безпеки Toyota Safety Sense 3.0 залишається в базі. Він включає адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, автоматичне дальнє світло та систему екстреного гальмування, яка вміє розпізнавати пішоходів.
Ціни
- Що стосується прайсів, то бензинова версія стартує з позначки 25 535 доларів за передньопривідну комплектацію L. А от тим, хто хоче гібрид, тепер доведеться обирати між версіями SE та XSE, де найдешевша обійдеться мінімум у 31 415 доларів.
- Очікується, що перші машини 2027-го модельного року з'являться у дилерів уже цієї осені. Експерти зазначають, що попри легке подорожчання, цей кросовер залишається чудовою альтернативою старшій моделі RAV4 для нового покоління водіїв, пропонуючи продуманий простір та економічність.