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Мінус базовий гібрид і нові прайси: чим здивує оновлена Toyota Corolla Cross 2027 року

Японський бренд офіційно представив кросовер Corolla Cross 2027 модельного року, який втратив найдоступнішу гібридну версію та отримав стартовий цінник від 25 535 доларів. Хоча технічно автомобіль залишився практично без змін, покупцям електрифікованих модифікацій тепер доведеться платити більше через скасування базової комплектації.
Оновлена Toyota Corolla Cross 2027 з'явилась в США: ціни, характеристики та зміни в комплектаціях

ФОТО: Toyota |

Toyota Corolla Cross

Данило Северенчук
logo6 жовтня, 13:20
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Як повідомляє Carscoops, компанія Toyota вирішила не застосовувати радикальних змін у своєму компактному кросовері, зосередившись на оптимізації модельного ряду. Головною новиною для шанувальників марки стало зникнення версії Hybrid S, яка раніше відкривала лінійку електрифікованих авто.

Що змінилося під капотом та в салоні

Силові агрегати перейшли з попереднього року без жодних втручань інженерів. Бензинові модифікації Corolla Cross продовжують оснащуватися 2,0-літровим двигуном на 169 кінських сил, який працює в парі з варіатором. Гібридна установка традиційно залишається потужнішою та видає 196 "конячок", маючи в базі електронний повний привід.

Заявлена витрата пального для таких версій становить близько 5,6 літра на сотню кілометрів у змішаному циклі, що робить кросовер дуже вигідним для щоденних поїздок містом.

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Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Оснащення салону також не зазнало революцій. Базові версії отримують 8-дюймову мультимедійку, тоді як для дорожчих комплектацій передбачені екран на 10,5 дюйма та 12,3-дюймова цифрова панель приладів. Бездротові Apple CarPlay та Android Auto є стандартом для всіх без винятку авто.

Фірмовий комплекс безпеки Toyota Safety Sense 3.0 залишається в базі. Він включає адаптивний круїз-контроль, утримання в смузі, автоматичне дальнє світло та систему екстреного гальмування, яка вміє розпізнавати пішоходів.

Ціни

  • Що стосується прайсів, то бензинова версія стартує з позначки 25 535 доларів за передньопривідну комплектацію L. А от тим, хто хоче гібрид, тепер доведеться обирати між версіями SE та XSE, де найдешевша обійдеться мінімум у 31 415 доларів.
  • Очікується, що перші машини 2027-го модельного року з'являться у дилерів уже цієї осені. Експерти зазначають, що попри легке подорожчання, цей кросовер залишається чудовою альтернативою старшій моделі RAV4 для нового покоління водіїв, пропонуючи продуманий простір та економічність.
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