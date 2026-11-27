Як повідомляє Державне бюро розслідувань, відповідне рішення щодо колишнього заступника начальника Київського районного ТЦК та СП міста Одеси ухвалили 23 листопада. Феміда повністю підтримала позицію прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Головною перлиною в колекції посадовця став практичний та надійний кросовер Honda HR-V, який він примудрився придбати у розпал 2022 року. Десь між іншим у матеріалах справи фігурує ще й елітна квартира в одному з одеських житлових комплексів, але саме свіжа іномарка привертає найбільше уваги.

Детальний аналіз фінансів колишнього військового комісара та його родини показав класичну картину. Офіційних і законних доходів сім'ї навіть близько не вистачало, щоб дозволити собі такі масштабні покупки на загальну суму близько 2,9 мільйона гривень.

Схожі схеми більше не працюють

Нагадаємо, раніше ми писали про аналогічний фінал для родини іншого екскерівника районного ТЦК з Одещини. Тоді Апеляційна палата ВАКС остаточно відібрала у близьких посадовця одразу два кросовери Toyota C-HR загальною вартістю майже два мільйони гривень.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, практика переписування дорогих машин на родичів стає все більш ризикованою. Нещодавно у столичного ексборця з наркотиками через суд забрали потужний американський позашляховик Dodge Durango, яким він користувався, хоча юридично авто належало його матері.