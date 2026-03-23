Міст в Маяках, що за добу зазнав 10 ракетно-дронових прильотів, відремонтували, але загроза лишилася

Відтак вантажні, пасажирські перевезення, поїздки приватним транспортом стали можливими без об'їздів та черг для проїзду у реверсному режимі однією смугою.

Новину озвучив телеканал "Суспільне Одеса" з посиланням на главу Держагентства відновлення Сергія Сухомлина на брифінгу в Одесі.

То була цілеспрямована масована атака

Автомагістраль Одеса-Рені в районі села Маяки працює з попередньою пропускною здатністю, а сам міст після відновлення не зменшив вагову спроможність.

Нагадаємо, російська армія лише за одну добу 18 грудня 2025 року здійснила понад 10 ударів по мосту в селі Маяки на трасі Одеса — Рені. Попри ушкодження, Служба відновлення провела аналіз і організувала обмежений у пропускній здатності рух транспорту по вцілілій стороні мосту.

Перші висновки спеціалістів щодо ремонту й відновлення руху були обнадійливі – пошкодження не критичні, міст відремонтуємо. Фото: Віктор Микита

Трафік за цим маршрутом був величезний. За словами очільника Держагентства відновлення, 19 грудня в регіоні застрягло понад 700 фур, що опинилися відрізаними від центральної частини України.

Однак уже ввечері комерційний, пасажирський, приватний транспорт у реверсному режимі хай повільно, але все-таки поїхав неушкодженою частиною мосту.

Реверсивний рух частково проблему усунув

Якщо спочатку дорожники відновили рух по частково аварійно відремонтованій одній смузі цього моста, то згодом "було зроблено поточний ремонт, і це забезпечило повноцінний проїзд по цьому мосту".

"Наразі міст працює у повному обсязі, однак залишається стратегічно важливим і вразливим об’єктом. Це фактично єдина можливість забезпечити сполучення в цьому напрямку, – наголосив Сухомлин

Одна смуга мосту декий час не працювала через пошкодження, але згодом пробоїну в перекритті забетонували, дали вистоятися і запустили повноцінний двосторонній рух. Фото: Віктор Микита

Альтернативна переправа буде обов'язково

Враховуючи ймовірні виклики та загрози, Кабмін України вже готує рішення щодо створення в районі села Маяки альтернативної переправи. Очікується, що це буде модульний міст, проєктна документація на який уже готова.

Модулі таких мостів уже є в Україні завдяки японському уряду. Їх встановлюють на важливих стратегічних переправах, що зазнали руйнації. Частина доставлених з Японії модулів перебуває у резерві уряду.

Як писала редакція Авто24, станом на 15 січня Україна тримала в запасі 640 погонних метрів мостових конструкцій з металу, тобто 32 модулі.