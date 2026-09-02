Mitsubishi Pajero повернувся, щоб кинути виклик Toyota Land Cruiser: як змінилась легендарна модель

Оригінальний Pajero дебютував у 1982 році та за роки виробництва розійшовся накладом понад 3,3 млн автомобілів у більш ніж 170 країнах. Виробництво моделі припинили у 2021 році. Тепер Pajero повертається у модельну лінійку бренду.

Як і раніше, на частині ринків позашляховик і надалі буде відомий під назвою Montero. Mitsubishi планує продавати новинку приблизно у 100 країнах. Першим ринком стане Таїланд, а до кінця березня 2027 року автомобіль також має з'явитися в Японії та Австралії. Питання щодо продажів у США та Європі поки залишається відкритим.

Що змінилося?

Нове покоління Pajero фактично створене з чистого аркуша. Позашляховик отримав рамну платформу, запозичену у пікапа L200 (Triton), але її конструкцію суттєво доопрацювали.

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Mitsubishi збільшила частку високоміцної сталі, щоб підвищити жорсткість та витривалість кузова. За габаритами новий Pajero належить до великих позашляховиків:

довжина – 4920 мм;

ширина – 1925 мм;

висота – 1910 мм;

колісна база – 2870 мм;

колія передніх і задніх коліс – 1630 мм;

дорожній просвіт – 230 мм.

Кузов отримав масивні колісні арки, високий капот, великий дорожній просвіт і виражений захист нижньої частини кузова. Запасне колесо традиційно розташоване на задній частині автомобіля. Залежно від комплектації Pajero може оснащуватися 20-дюймовими колесами з шинами Toyo Open Country H/T або Bridgestone Dueler H/T розмірністю 255/55 R20.

Салон Pajero розрахований на сімох

Новий Pajero отримав трирядний салон із сімома місцями. Другий ряд можна переміщувати вперед і назад на 150 мм, а також складати для збільшення вантажного простору або спрощення доступу до третього ряду. В інтер'єрі Mitsubishi зробила ставку на поєднання цифрових технологій із фізичними органами керування.

У топових версіях перед водієм розташовані два 14,3-дюймові дисплеї, тоді як доступніші комплектації отримають екрани діагоналлю 12,3 дюйма. До оснащення старших версій входять тризонний клімат-контроль, аудіосистема Yamaha з 12 динаміками, підігрів сидінь другого ряду, задні сонцезахисні шторки, охолоджуване відділення під центральним підлокітником та USB-порти для пасажирів усіх трьох рядів.

Передні сидіння можуть мати підігрів, вентиляцію та електричні регулювання. У топових версіях більшість поверхонь салону оздоблена шкірою. Однією з характерних особливостей стане цифровий "мультиметр", який Mitsubishi повернула до нового Pajero в сучасному форматі. Він інтегрований у центральний дисплей та може показувати кути тангажу і крену, висоту, напрямок руху за компасом та розподіл крутного моменту між колесами.

Рамна конструкція та повний привід Super Select

На відміну від більшості сучасних кросоверів, новий Mitsubishi Pajero зберіг рамну конструкцію. Передня підвіска виконана на подвійних поперечних важелях, а ззаду встановлено жорсткий міст із п'ятьма важелями. За роботу повного приводу відповідає система Super Select 4WD-II.

Вона дозволяє використовувати різні режими залежно від дорожніх умов, а також має блокування міжосьового диференціала та понижувальну передачу. Позашляхова електроніка об'єднана в систему S-AWC, яка контролює тягу, стабілізацію, розподіл крутного моменту та роботу гальмівної системи. Водієві доступні режими Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand та Rock.

Геометрія кузова також розрахована на рух за межами асфальту. Кут в'їзду становить 30,4 градуса, кут рампи – 22,6 градуса, а кут з'їзду – 25,8 градуса. Розподіл маси між передньою та задньою осями заявлений на рівні 52:48.

Дизельне серце

На старті продажів Mitsubishi підтвердила для Pajero 2,4-літровий чотирициліндровий турбодизель, що працює у парі з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Цей двигун запозичений у пікапа L200 (Triton). Його потужність становить 204 к.с., а максимальний крутний момент – 480 Нм.

Mitsubishi готує ціле сімейство Pajero