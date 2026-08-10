Mitsubishi представила новий 400-сильниий електричний хетчбек ASX VR-e: насправді це клон іншого авто

Дизайн автомобіля, розроблений італійським ательє Pininfarina, практично повністю повторює оригінальний Foxtron Bria за винятком фірмових емблем та написів Mitsubishi, зазначає Carscoops. Передня частина отримала світлодіодну панель на всю ширину, розташовані нижче основні фари, чорну решітку радіатора в бампері та спеціальний аеродинамічний канал уздовж капота.

Оснащення салону

Інтер'єр ASX VR-e відрізняється від оригінальної Bria правостороннім розташуванням керма, розробленим для австралійського ринку. Салон оснащено великим центральним дисплеєм мультимедійної системи, цифровою панеллю приладів, чотириспицевим кермом та блоком гарячих кнопок швидкого доступу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Технічні характеристики

В Австралії модель продаватиметься в чотирьох комплектаціях: LS, Aspire, Exceed та GSR. Ймовірно, усі модифікації повторюватимуть характеристики Bria й отримають літій-залізо-фосфатний акумулятор ємністю 57,5 кВт-год та два варіанти силових установок: задній привід із одним електродвигуном потужністю 229 к.с., або повний привід із двома моторами сукупною потужністю 400 кінських сил.

Ціни та детальні специфікації кожної комплектації автовиробник оголосить ближче до старту продажів.