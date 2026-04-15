Мобільне автономне помешкання за межами мегаполісів уже не мода, а необхідність

Йдеться про модернізацію підприємства у Брумфілді, де теперишні виробничі площі планується розширити з 2,97 тис. кв. м до понад 7 тис. кв. м. Про це пише electrek.co.

Вже оголошено, що запуск роботи на нових виробничих потужностях очікується цього літа, а повне завершення розширення триватиме упродовж 18 місяців.

При цьому у компанії наголошують, що роблять ставку на локальне виробництво: майже 80% компонентів причепа виготовляються у США.



Попит і нова стратегія

Перші версії електричного причепа AE.1, зокрема Cosmos Edition, були розпродані ще на старті продажів наприкінці 2024 року. Надалі компанія Lightship представила кілька варіантів моделі, однак тепер через глобальні виклики й величезний попит вирішила спростити лінійку.

Виробник переходить до однієї базової конфігурації з можливістю індивідуального налаштування під різні сценарії використання – від подорожей, автономності у віддаленій місцевості до резервного живлення будинку.

Вже з перших версій електричні причепи AE.1 Cosmos Edition були приречені на успіх. Фото: Lightship

Більше батарей за менші гроші

Одним із ключових оновлень стало те, що акумулятор місткістю 77 кВт-год, який раніше був доступний лише у топових версіях, тепер входить у стандартну комплектацію.

"Розширення виробництва та спрощення модельного ряду дозволять швидше задовольнити попит і зміцнити позиції на ринку електричних автодомів, – заявили в Lightship.

Причина попиту лежить на поверхні

До великої кількості охочих придбати саме електричні версії причіпних кемперів спонукала тривожна довколишня ситуація. Кмітливі жителі мегаполісів уже втямили, що у разі глобальних воєнних конфліктів порятунок буде не з-поміж міської забудови, а десь в глибинці.

Електричний причіп-будинок кемперного типу розглядається багатьма не тільки як добротне мобільне житло, але й ще як довготривале джерело енергопостачання. Його накопичував енергії може поновлювати свій потенціал не тільки від мережі попередньо, але й під час руху, а також в під час стоянки від сонячних панелей.

Причіп фактично рухається сам і тим самим збільшує пробіг електромобіля-тягача. Фото: Lightship

Окрім додаткового джерела енергії, власники електромобілів завдяки акумуляторному причіпному кемперу можуть подолати без підзарядки мало не удвічі більшу відстань відносно класичного причепа без батареї та системи підзарядки в ньому.

Вартість зростати не буде

Попри інвестиції в розширення виробничих потужностей, Lightship не планує підвищувати вартість акумуляторних причіпних кемперів. Завдяки великому портфелю замовлень він навіть знижує цінник.

Якщо раніше такі моделі коштували під 184 тис. доларів, то надалі ціну зменшено до $157 500.