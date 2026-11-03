Мобільні вогневі групи Вінниччини пересадили на 16 дизельних Ford Transit: що відомо про машини

Як повідомляє Вінницька міська рада, масштабну передачу транспорту організував Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб.

Це вже дванадцята подібна ініціатива, спрямована виключно на потреби зенітних підрозділів регіону напередодні складного опалювального сезону.

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"Ворог намагається бити по критичній інфраструктурі, бізнесу, логістиці. Головне завдання зараз – дати військовим більше можливостей для миттєвого реагування на повітряні загрози, – уточнив Сергій Моргунов, міський голова.

Вибір волонтерів впав на перевірені часом комерційні фургони Ford Transit у вантажно-пасажирському виконанні. Кожна така машина розрахована на шість посадкових місць (1+2+3), що ідеально підходить для розміщення розрахунку мобільної вогневої групи разом зі спорядженням.

Технічний арсенал фургонів

Під капотом цих бусів встановлені надійні 2,0-літрові дизельні двигуни лінійки EcoBlue, які відповідають екологічному стандарту Euro 6.2. Залежно від модифікації, силові агрегати видають від 130 до 185 кінських сил, працюючи в парі з класичною 6-ступеневою механікою.

Усі вантажнопасажирські фургони ще пахнуть заводською фарбою і це для зенітників приємна новина. Фото: мерія Вінниці

Така зв'язка забезпечує не лише адекватну динаміку завантаженого авто, а й приємну економічність. Заявлена витрата пального становить близько 6 літрів на сотню кілометрів, що дуже важливо для тривалого патрулювання. Щоправда, це не стала величина, все залежить від стану дороги.