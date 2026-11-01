Монстр для бездоріжжя за ціною нового авто: у Німеччині продають унікальну Lada Niva на величезних колесах

Як повідомляє німецький ресурс Mobile.de, незвичайний фіолетовий екземпляр 2002 року випуску наразі пропонує дилер у німецькому місті Шютторф.

Автомобіль пройшов повну професійну реставрацію і, за словами продавця, перебуває у стані нового як технічно, так і візуально.

Цей специфічний транспортний засіб має офіційну назву Lada Niva 1922 Marsh (VAZ 2121) і був випущений дрібносерійним виробником Bronto. Загалом світ побачив менше тисячі таких машин, які створювалися спеціально для найсуворіших умов експлуатації.

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Нива на стероїдах

Головна фішка цього позашляховика – величезні шини наднизького тиску, які перетворюють його на справжній снігоболотохід. Завдяки збільшеній плямі контакту машина здатна впевнено пересуватися по піску, глибокому снігу, тундрі та навіть долати водні перешкоди.

Тут автомобіль схожий на продукт, створений п'яним російським штучним інтелектом, але у німців він реальний, їздить і навіть має справжній цінник. Фото: Mobile.de

Враження брутальної сільськогосподарської техніки підсилюють масивні розширювачі арок, захисні металеві дуги спереду та ззаду, а також нетипові квадратні фари. У поєднанні з яскравим фіолетовим кузовом автомобіль виглядає так, ніби його згенерував штучний інтелект.

Технічні характеристики та ціна

Під капотом нічого дивного не сталося, адже там встановлено стандартний 1,7-літровий атмосферний двигун потужністю близько 80 кінських сил. Короткий тридверний кузов встановлено на міцну раму, а споряджена маса цього повнопривідного монстра становить 1700 кілограмів.

Максимальна швидкість всюдихода обмежена на позначці 70 км/год, чого цілком достатньо для його цільового призначення. У салоні встановлені зручніші сидіння та кермо від Bronto, тоді як решта інтер'єру залишилася від класичної та максимально простої моделі Niva.

Продавець запевняє, що надзвичайно рідкісний спеціальний автомобіль ВАЗ 1922 "Болото" регулярно обслуговувався та перебуває у відмінному стані як з механічної, так і з косметичної точки зору. Фото: Mobile.de

Сума у 19 999 євро за цей колекційний екземпляр виглядає доволі амбітно, проте для вузького кола мисливців, дослідників чи колекціонерів така пропозиція може здатися цілком адекватним прайсом за готову до екстремальних пригод техніку.

Німецький погляд на радянську класику: якби дизайнери Mercedes G-класу взялися за "Ниву" ВАЗ-2121, вийшов би ось такий потужний концепт. Фото: behance.net

Скільки коштує класика в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про інші цікаві капсули часу, які періодично з'являються на українському ринку. Наприклад, у Запоріжжі знайшли ідеальний ВАЗ-2106 1978 року випуску з пробігом 26 тисяч кілометрів, за який власник просить аналогічні 20 тисяч доларів.

Водночас для тих, хто шукає бюджетніші варіанти, у Харкові виставили на продаж збережений ВАЗ-2107. За класичний седан із рідним пробігом 25 тисяч кілометрів та повною антикорозійною обробкою просять 3500 доларів.